https://ria.ru/20221017/derzhavy-1824710545.html

Сейчас как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав, заявили в МИД

Сейчас как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав, заявили в МИД - РИА Новости, 17.10.2022

Сейчас как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав, заявили в МИД

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что сегодня как никогда важно ответственное и сдержанное... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:36

2022-10-17T19:36

2022-10-17T19:36

специальная военная операция на украине

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ООН, 17 окт – РИА Новости. Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что сегодня как никогда важно ответственное и сдержанное поведение ядерных держав – с обострением украинского кризиса заявление о неприемлемости ядерной войны приобрело дополнительное звучание.Он напомнил, что 3 января 2022 года этот постулат был подтвержден лидерами пяти ядерных держав в совместном заявлении."С обострением украинского кризиса, произошедшем по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл этого документа не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительное звучание", - подчеркнул он.По словам дипломата, обладание ядерными вооружениями пока остается для России единственным возможным ответом на конкретные внешние угрозы. "Развитие ситуации в Европе подтверждает обоснованность наших озабоченностей. Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделало ставку на безудержную вредоносную экспансию к нашим границам в ущерб безопасности России", - подчеркнул он.Как указал Воронцов, российскую инициативу о выработке обязывающих договоренностей, которые гарантировали бы восстановление предсказуемости и стабильности на западных рубежах России и на европейском пространстве в целом, отвергли."Вынужденные ответные действия России по защите своего внешнего контура безопасности США и НАТО использовали как предлог для перехода к тотальному противостоянию с нами на грани прямого вооруженного конфликта", - заявил он.

https://ria.ru/20221017/ssha-1824677254.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, россия, европа, сша, нато, оон