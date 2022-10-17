https://ria.ru/20221017/derzhavy-1824710545.html
Сейчас как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав, заявили в МИД
Сейчас как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав, заявили в МИД - РИА Новости, 17.10.2022
Сейчас как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав, заявили в МИД
Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что сегодня как никогда важно ответственное и сдержанное... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:36
2022-10-17T19:36
2022-10-17T19:36
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ООН, 17 окт – РИА Новости. Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что сегодня как никогда важно ответственное и сдержанное поведение ядерных держав – с обострением украинского кризиса заявление о неприемлемости ядерной войны приобрело дополнительное звучание.Он напомнил, что 3 января 2022 года этот постулат был подтвержден лидерами пяти ядерных держав в совместном заявлении."С обострением украинского кризиса, произошедшем по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл этого документа не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительное звучание", - подчеркнул он.По словам дипломата, обладание ядерными вооружениями пока остается для России единственным возможным ответом на конкретные внешние угрозы. "Развитие ситуации в Европе подтверждает обоснованность наших озабоченностей. Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО сделало ставку на безудержную вредоносную экспансию к нашим границам в ущерб безопасности России", - подчеркнул он.Как указал Воронцов, российскую инициативу о выработке обязывающих договоренностей, которые гарантировали бы восстановление предсказуемости и стабильности на западных рубежах России и на европейском пространстве в целом, отвергли."Вынужденные ответные действия России по защите своего внешнего контура безопасности США и НАТО использовали как предлог для перехода к тотальному противостоянию с нами на грани прямого вооруженного конфликта", - заявил он.
https://ria.ru/20221017/ssha-1824677254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сейчас как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав, заявили в МИД
Дипломат Воронцов: сегодня как никогда важно сдержанное поведение ядерных держав
ООН, 17 окт – РИА Новости. Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что сегодня как никогда важно ответственное и сдержанное поведение ядерных держав – с обострением украинского кризиса заявление о неприемлемости ядерной войны приобрело дополнительное звучание.
"Сейчас как никогда важно сдержанное и ответственное поведение ядерных держав. Россия твердо привержена принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - сказал Воронцов.
Он напомнил, что 3 января 2022 года этот постулат был подтвержден лидерами пяти ядерных держав в совместном заявлении.
"С обострением украинского кризиса, произошедшем по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл этого документа не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительное звучание", - подчеркнул он.
По словам дипломата, обладание ядерными вооружениями пока остается для России единственным возможным ответом на конкретные внешние угрозы. "Развитие ситуации в Европе
подтверждает обоснованность наших озабоченностей. Грубо нарушив принцип равной и неделимой безопасности, НАТО
сделало ставку на безудержную вредоносную экспансию к нашим границам в ущерб безопасности России", - подчеркнул он.
Как указал Воронцов, российскую инициативу о выработке обязывающих договоренностей, которые гарантировали бы восстановление предсказуемости и стабильности на западных рубежах России и на европейском пространстве в целом, отвергли.
"Вынужденные ответные действия России по защите своего внешнего контура безопасности США
и НАТО использовали как предлог для перехода к тотальному противостоянию с нами на грани прямого вооруженного конфликта", - заявил он.