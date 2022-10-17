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В Минске заявили о формировании в приграничье группировки усиления ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
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В Минске заявили о формировании в приграничье группировки усиления ВСУ
В Минске заявили о формировании в приграничье группировки усиления ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
В Минске заявили о формировании в приграничье группировки усиления ВСУ
Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:54
2022-10-17T18:43
в мире
белоруссия
украина
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск обеспокоен формированием в приграничье крупной группировки усиления на Украине."Задача вооруженных сил (Белоруссии в связи с российской спецоперацией на Украине – ред.) оборонительная. Тем не менее у нас не могут не вызывать опасения формирование в приграничье крупной группировки усиления и привлечения к выполнению задач по охране границ с Украиной, что повлекло за собой многочисленные провокации, в том числе с применением стрелкового оружия, участившиеся случаи преднамеренного нарушения воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами", - сказал Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в республике. Видео опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны Белоруссии.Он также указал на распространение украинской стороной "заведомо ложной информации" об агрессивных действиях белорусской армии, заявления о необходимости нанесения ударов по объектам инфраструктуры на территории Белоруссии, формирование воинских подразделений из числа радикально настроенных белорусов. "Открыто заявляется о намерении задействовать экстремистские силы на территории Беларуси для дестабилизации обстановки, в том числе путем совершения терактов. Не скрывается и цель – свержение законно избранной власти в Беларуси", - продолжил Ревенко.Он напомнил об информации белорусского КГБ, что с территории Украины в Белоруссию планируется перебросить до 300 боевиков с целью захвата районного центра и подготовки плацдарма для дальнейшей наступательной операции.Ревенко добавил, что белорусская оппозиция, заявившая о намерении свержения власти в Белоруссии военным путем, также нашла укрытие и в Польше, а "польским руководством демонстративно проводятся регулярные поощрительные встречи с ними".Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно. В частности, он говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории.
https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824668726.html
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белоруссия
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в мире, белоруссия, украина, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, Украина, Министерство обороны Белоруссии
17:54 17.10.2022 (обновлено: 18:43 17.10.2022)
 
В Минске заявили о формировании в приграничье группировки усиления ВСУ

Минобороны Белоруссии: Минск обеспокоен усилением группировки ВСУ в приграничье

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района "Военная безопасность и оборона государства"
Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района Военная безопасность и оборона государства - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские военнослужащие и резервисты принимают участие в учебном сборе территориальных войск Минского района "Военная безопасность и оборона государства" . Архивное фото
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МИНСК, 17 окт – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что Минск обеспокоен формированием в приграничье крупной группировки усиления на Украине.
"Задача вооруженных сил (Белоруссии в связи с российской спецоперацией на Украине – ред.) оборонительная. Тем не менее у нас не могут не вызывать опасения формирование в приграничье крупной группировки усиления и привлечения к выполнению задач по охране границ с Украиной, что повлекло за собой многочисленные провокации, в том числе с применением стрелкового оружия, участившиеся случаи преднамеренного нарушения воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины беспилотными летательными аппаратами", - сказал Ревенко на брифинге для военных атташе, аккредитованных в республике. Видео опубликовало в своем Telegram-канале Минобороны Белоруссии.
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Он также указал на распространение украинской стороной "заведомо ложной информации" об агрессивных действиях белорусской армии, заявления о необходимости нанесения ударов по объектам инфраструктуры на территории Белоруссии, формирование воинских подразделений из числа радикально настроенных белорусов. "Открыто заявляется о намерении задействовать экстремистские силы на территории Беларуси для дестабилизации обстановки, в том числе путем совершения терактов. Не скрывается и цель – свержение законно избранной власти в Беларуси", - продолжил Ревенко.
Он напомнил об информации белорусского КГБ, что с территории Украины в Белоруссию планируется перебросить до 300 боевиков с целью захвата районного центра и подготовки плацдарма для дальнейшей наступательной операции.
Ревенко добавил, что белорусская оппозиция, заявившая о намерении свержения власти в Белоруссии военным путем, также нашла укрытие и в Польше, а "польским руководством демонстративно проводятся регулярные поощрительные встречи с ними".
Председатель госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил 14 октября, что особенно напряженная ситуация складывается на украинской границе, но сил и средств для ее защиты достаточно. В частности, он говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории.
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