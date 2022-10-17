https://ria.ru/20221017/armeniya-1824551423.html

Евросоюз направит 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана

Евросоюз направит 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана - РИА Новости, 17.10.2022

Евросоюз направит 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана

Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном, говорится в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:34

2022-10-17T11:34

2022-10-17T11:49

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армения

азербайджан

евросоюз

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза."Отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта", - цитируют в документе слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном. По информации внешнеполитической службы Евросоюза, миссия по технической оценке прибыла в Ереван в соответствии с запросом Армении. В ее задачу входит подготовка развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном "позже в текущем месяце".Ранее на сайте Европейского совета сообщалось, что гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца начнет работу в октябре. Отмечается, что Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией. Цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".Европейский источник сообщил журналистам, что ввиду срочности этого вопроса в ближайшее время порядка 40 европейских наблюдателей будут переведены в Армению из Грузии.

https://ria.ru/20221008/politika-1822262096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, евросоюз, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, жозеп боррель