11:34 17.10.2022 (обновлено: 11:49 17.10.2022)
Евросоюз направит 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана
Евросоюз утвердил документ об отправке 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
"Отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта", - цитируют в документе слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.
В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном. По информации внешнеполитической службы Евросоюза, миссия по технической оценке прибыла в Ереван в соответствии с запросом Армении. В ее задачу входит подготовка развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном "позже в текущем месяце".
Ранее на сайте Европейского совета сообщалось, что гражданская миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана сроком на два месяца начнет работу в октябре. Отмечается, что Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией. Цель миссии ЕС состоит в том, чтобы "укрепить доверие" и "внести вклад в работу пограничных комиссий".
Европейский источник сообщил журналистам, что ввиду срочности этого вопроса в ближайшее время порядка 40 европейских наблюдателей будут переведены в Армению из Грузии.