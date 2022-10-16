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Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824408709.html
Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях
Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях - РИА Новости, 16.10.2022
Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях
Российские войска отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:18
2022-10-16T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
николаевская область
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные станции "Зоопарк" и американская станция AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве сообщили, что на андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области."Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки украинских войск "Зоопарк" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20221016/voennye-1824408573.html
https://ria.ru/20221016/spetsoperatsiya-1824408284.html
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в мире, россия, херсонская область , николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Николаевская область
14:18 16.10.2022
 
Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях

Минобороны: российские военные отразили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСвязист ВС РФ развертывает средства связи
Связист ВС РФ развертывает средства связи - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Связист ВС РФ развертывает средства связи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные станции "Зоопарк" и американская станция AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве сообщили, что на андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области.
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
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ВС России уничтожили свыше 250 бойцов ВСУ на Криворожском направлении
"Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки украинских войск "Зоопарк" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
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