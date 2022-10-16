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Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях
Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях - РИА Новости, 16.10.2022
Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях
Российские войска отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T14:18
2022-10-16T14:18
2022-10-16T14:18
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на андреевском и николаевском направлениях, уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре радиолокационные станции "Зоопарк" и американская станция AN/TPQ-36, сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве сообщили, что на андреевском и николаевском направлениях российскими войсками отражены атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенных пунктов Садок Херсонской области, Зеленый Гай, Тамарино и Терновые Поды Николаевской области."Активными действиями российских войск при поддержке артиллерии все атаки противника отбиты. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны РФ, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки украинских войск "Зоопарк" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20221016/voennye-1824408573.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Николаевская область
Российские военные отбили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях
Минобороны: российские военные отразили атаки на Андреевском и Николаевском направлениях