https://ria.ru/20221016/sanktsii-1824373041.html

Си Цзиньпин призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями

Си Цзиньпин призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями - РИА Новости, 16.10.2022

Си Цзиньпин призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями

Китаю необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, а также систему национальной безопасности, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:19

2022-10-16T09:19

2022-10-16T09:19

в мире

си цзиньпин

китай

пекин

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китаю необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, а также систему национальной безопасности, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин."Необходимо совершенствовать механизмы борьбы с санкциями, вмешательством извне и экстерриториальной юрисдикцией", - сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.Глава государства также отметил необходимость совершенствовать систему национальной безопасности, формировать "объемную и эффективную систему защиты" страны.Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20221014/bumaga-1824120823.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, си цзиньпин, китай, пекин