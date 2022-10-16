https://ria.ru/20221016/pvo-1824369109.html

В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов

В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов - РИА Новости, 16.10.2022

В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов

Система противовоздушной обороны сработала утром в воскресенье в Новой Каховке Херсонской области, прогремели десять взрывов, сообщили власти города. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:39

2022-10-16T08:39

2022-10-16T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала утром в воскресенье в Новой Каховке Херсонской области, прогремели десять взрывов, сообщили власти города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более десяти воздушных взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации района.Отмечается, что это первая за сутки атака украинских войск на город.Ранее глава администрации города Владимир Леонтьев сообщал, что в отдельные дни украинские войска обстреливали город 120 ракетами, в том числе более 70 — высокоточными ракетами Himars.

https://ria.ru/20221015/nikopol-1824343408.html

новая каховка

херсонская область

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Варвара Скокшина

в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область