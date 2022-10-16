https://ria.ru/20221016/pvo-1824369109.html
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов - РИА Новости, 16.10.2022
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов
Система противовоздушной обороны сработала утром в воскресенье в Новой Каховке Херсонской области, прогремели десять взрывов, сообщили власти города. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:39
2022-10-16T08:39
2022-10-16T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала утром в воскресенье в Новой Каховке Херсонской области, прогремели десять взрывов, сообщили власти города."В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более десяти воздушных взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации района.Отмечается, что это первая за сутки атака украинских войск на город.Ранее глава администрации города Владимир Леонтьев сообщал, что в отдельные дни украинские войска обстреливали город 120 ракетами, в том числе более 70 — высокоточными ракетами Himars.
https://ria.ru/20221015/nikopol-1824343408.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка, Херсонская область
08:39 16.10.2022 (обновлено: 11:09 16.10.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО, прогремели десять взрывов
Власти Новой Каховки сообщили о срабатывании ПВО, прогремели десять взрывов