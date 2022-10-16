https://ria.ru/20221016/prodovolstvie-1823934874.html

Всемирный день продовольствия

Всемирный день продовольствия - РИА Новости, 16.10.2022

Всемирный день продовольствия

Ежегодно 16 октября в мире отмечается Всемирный день продовольствия (World Food Day). Этот день был провозглашен в 1979 году резолюцией 20-й сессии конференции... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T00:37

2022-10-16T00:37

2022-10-16T00:37

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Ежегодно 16 октября в мире отмечается Всемирный день продовольствия (World Food Day). Этот день был провозглашен в 1979 году резолюцией 20-й сессии конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и отмечается в день ее основания – 16 октября 1945 года.Цель мероприятия – способствовать всемирной осведомленности и действию в интересах тех, кто страдает от голода, добиться "нулевого голода", обеспечив продовольственную безопасность и полноценное питание для всех.Коллективные действия в 150 странах мира делают Всемирный день продовольствия одним из самых отмечаемых дней календаря ООН. Сотни информационно-просветительских мероприятий объединяют правительства, предприятия, средства массовой информации, общественность и молодежь более чем на 50 языках. В 2022 году тема дня – "НИКТО не должен остаться без внимания". В этом году мир столкнулся с продолжающейся пандемией COVID-19, не прекращающимся потеплением климата, ростом цен, неравенством и конфликтами. Все это сказывается на глобальной продовольственной безопасности. ФАО выступает за устойчивый мир, в котором каждый будет иметь регулярный доступ к достаточному количеству питательной пищи. Полноценное питание – главная защита от болезней и источник жизненной энергии и активности. Право на достаточное питание является всеобщим, качественное питание важно для всех, однако больше всего от недоедания страдают дети младших возрастов. Проблемы недоедания – недостаточное питание, нехватка питательных микроэлементов и ожирение – существуют во всех странах и не зависят от принадлежности к тому или иному социально-экономическому классу. В 2015 году мировое сообщество одобрило 17 глобальных Целей устойчивого развития для улучшения жизни людей к 2030 году. Цель 2 – "Нулевой голод" – содержит обещание покончить с голодом, обеспечить продовольственную безопасность, улучшить питание и содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства. Этацель является приоритетной для Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).Однако, мир не в состоянии достичь цели "Нулевой голод".Если тенденции сохранятся, то к 2030 году число голодающих превысит 840 миллионов. Согласно международному докладу "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" (2021), в целом по миру масштабы умеренного и острого отсутствия продовольственной безопасности медленно увеличивались с 2014 года, однако в 2020 году величина его прироста была равна приросту за все предшествующие пять лет. В 2020 году почти каждый третий человек в мире (2,37 миллиарда) не имел доступа к достаточному количеству продовольствия; всего за один год число таких людей увеличилось почти на 320 миллионов. В докладе 2022 года отмечается, что распространенность голода в мире в 2021 году продолжала расти. В 2021 году в мире насчитывалось от 702 до 828 миллионов голодающих. С начала пандемии COVID-19 их количество выросло примерно на 150 миллионов: в период с 2019 по 2020 год – на 103 миллиона, а в 2021 году – еще на 46 миллионов. По оценкам Всемирной продовольственной программы, в настоящее время в мире 828 миллионов человек страдают от голода. Конфликты по-прежнему являются основной причиной голода: 60% голодающих в мире проживают в районах, охваченных войной и насилием. 3,1 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к здоровому питанию.45% смертей от недоедания приходится на детей в возрасте до пяти лет. Каждый год от недоедания умирает больше детей, чем от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых. 149,2 миллионов детей в возрасте до пяти лет имеют задержку роста. В настоящее время в Африке число недоедающих составляет 278 миллионов человек, в Азии – 424,5 миллиона, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна – 56,5 миллионов, в Океании – 2,5 миллиона. В Северной Америке и Европе распространенность недоедания – менее 2,5%. При этом в мире производится достаточно продуктов питания, чтобы накормить все человечество. Каждый день, когда миллионы людей голодают, огромное количество пищевых продуктов уходит в отходы: 14% продовольствия в мире теряется из-за ненадлежащего сбора, хранения, обработки и транспортировки, а 17% выбрасывается потребителями. Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта на Украине в значительной степени нарушили функционирование рынков продовольствия. В марте 2022 года мировые цены на продовольствие выросли самыми быстрыми темпами за всю историю, подскочив почти на 13% до нового рекордного уровня. Скачок не был связан с состоянием товарного рынка, причины носили геополитический и макроэкономический характер. Последующие шесть месяцев отмечалось снижение цен на продовольствие, но в октябре оно снова сменилось ростом.Другая проблема – давление продовольственных систем на окружающую среду. Они потребляют 70% воды из природы, являясь причиной утраты 60% биоразнообразия и производя до трети выбросов парниковых газов. Рационы становятся все более однородными, в которых преобладают богатые калориями, но бедные макроэлементами культуры. Из тысяч растений и животных, которые использовались в пищу в прошлом, менее 200 в настоящее время вносят вклад в мировые запасы продовольствия, и только девять культур составляют почти 70% всего урожая. Более 75% всех сельскохозяйственных земель используется для производства кормов, под пастбища и для выпаса скота, а чрезмерное использование антибиотиков в целях роста урожайности, выживания и роста скота вызвало устойчивость к противомикробным препаратам у людей и животных. 10% населения потребляют опасные продукты питания, зараженные бактериями, вирусами, паразитами или химическими веществами.Россия как один из крупнейших производителей продовольствия и значимый участник мирового рынка сельхозпродукции вносит заметный вклад в повышение уровня глобальной продовольственной безопасности, участвует в оказании продовольственной помощи как по двусторонним каналам, так и по линии ООН.В числе российских предложений по искоренению голода и ликвидации неполноценного питания – формирование устойчивых систем школьного питания в странах мира – уникальный гуманитарный проект, реализуемый на средства правительства РФ в восьми развивающихся государствах вместе с Всемирной продовольственной программой. Это одна из самых результативных форм помощи России нуждающимся странам.Также среди предложений – использование в экологически устойчивом (зеленом) сельском хозяйстве биоминеральных удобрений нового поколения. Россия стала первой страной, создавшей и внедряющей такие удобрения на отечественных полях.Как мировой лидер экологически чистых удобрений, российская компания "ФосАгро", совместно с ФАО реализует уникальный международный проект по устранению нищеты и голода через инвестиции в сельскохозяйственную отрасль развивающихся стран. Это позволяет управлять плодородием почв и сохранять биоразнообразие на планете.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, фосагро, фао, справки