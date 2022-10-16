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Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств - РИА Новости, 16.10.2022
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Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств
Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств - РИА Новости, 16.10.2022
Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств
Отношения Армении и России с честью преодолеют испытания на прочность, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе XIV Страновой конференции российских... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T04:59
2022-10-16T04:59
сергей копыркин
россия
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Отношения Армении и России с честью преодолеют испытания на прочность, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении.В свою очередь, заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско отметила, что, несмотря на современные непростые условия, Россотрудничество сохраняет приверженность приоритетным задачам концепции внешней политики России и по-прежнему уделяет пристальное внимание жизни соотечественников в Армении."Только за неполный 2022 год представительством Россотрудничества почти на 70% реализованы мероприятия по поддержке соотечественников по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в Армении", - сказала Дерипаско.В пресс-службе отметили, что за ценный вклад в укрепление российско-армянских отношений посол РФ в Армении наградил российских соотечественников дипломами, грамотами и благодарственными письмами. Награды получили председатель ОО "Россия" Елена Акобян и члены организации Татьяна Манукян и Ваан Погосян, председатель ОО "Друзья России" Андраник Папян, председатель ОО "Ода-ветеран" Жанна Мурадян, член ОО "Славянский дом" Наталия Григорян, член Международного центра русской культуры "Гармония" Софья Мурадян и радиожурналист Ольга Аракелян.
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сергей копыркин, россия, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Сергей Копыркин, Россия, Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
04:59 16.10.2022
 
Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств

Посол в Армении Копыркин: отношения Армении и России преодолеют испытания на прочность

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Отношения Армении и России с честью преодолеют испытания на прочность, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении.
"В этот непростой для всех нас период отношения между Арменией и Россией проходят испытания на прочность, и я убежден, что это испытание, несмотря ни на какие преграды, страны преодолеют с честью. Мы ценим ту позицию, которой наши соотечественники придерживаются после начала специальной военной операции на Украине. Ваша позиция, безусловно, утверждает нерушимость Русского мира, единства России и зарубежной диаспоры", - приводит слова Копыркина пресс-служба Русского дома в Ереване (представительства Россотрудничества).
В свою очередь, заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско отметила, что, несмотря на современные непростые условия, Россотрудничество сохраняет приверженность приоритетным задачам концепции внешней политики России и по-прежнему уделяет пристальное внимание жизни соотечественников в Армении.
"Только за неполный 2022 год представительством Россотрудничества почти на 70% реализованы мероприятия по поддержке соотечественников по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в Армении", - сказала Дерипаско.
В пресс-службе отметили, что за ценный вклад в укрепление российско-армянских отношений посол РФ в Армении наградил российских соотечественников дипломами, грамотами и благодарственными письмами. Награды получили председатель ОО "Россия" Елена Акобян и члены организации Татьяна Манукян и Ваан Погосян, председатель ОО "Друзья России" Андраник Папян, председатель ОО "Ода-ветеран" Жанна Мурадян, член ОО "Славянский дом" Наталия Григорян, член Международного центра русской культуры "Гармония" Софья Мурадян и радиожурналист Ольга Аракелян.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 17:58
В России ценят дружеские отношения с Арменией, заявила Матвиенко
 
Сергей КопыркинРоссияАрменияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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