https://ria.ru/20221016/otnosheniya-1824359884.html

Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств

Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств - РИА Новости, 16.10.2022

Посол России в Армении высказался об отношениях двух государств

Отношения Армении и России с честью преодолеют испытания на прочность, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе XIV Страновой конференции российских... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T04:59

2022-10-16T04:59

2022-10-16T04:59

сергей копыркин

россия

армения

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Отношения Армении и России с честью преодолеют испытания на прочность, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в ходе XIV Страновой конференции российских соотечественников в Армении.В свою очередь, заместитель руководителя представительства Русского дома Виктория Дерипаско отметила, что, несмотря на современные непростые условия, Россотрудничество сохраняет приверженность приоритетным задачам концепции внешней политики России и по-прежнему уделяет пристальное внимание жизни соотечественников в Армении."Только за неполный 2022 год представительством Россотрудничества почти на 70% реализованы мероприятия по поддержке соотечественников по линии правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в Армении", - сказала Дерипаско.В пресс-службе отметили, что за ценный вклад в укрепление российско-армянских отношений посол РФ в Армении наградил российских соотечественников дипломами, грамотами и благодарственными письмами. Награды получили председатель ОО "Россия" Елена Акобян и члены организации Татьяна Манукян и Ваан Погосян, председатель ОО "Друзья России" Андраник Папян, председатель ОО "Ода-ветеран" Жанна Мурадян, член ОО "Славянский дом" Наталия Григорян, член Международного центра русской культуры "Гармония" Софья Мурадян и радиожурналист Ольга Аракелян.

https://ria.ru/20221010/druzhba-1822909737.html

россия

армения

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сергей копыркин, россия, армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)