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Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам - РИА Новости, 19.10.2022
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Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам
Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам - РИА Новости, 19.10.2022
Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам
Столичный комплекс городского хозяйства готов к любым погодным катаклизмам, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-16T20:39
2022-10-19T17:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства готов к любым погодным катаклизмам, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Вы же видите, какие погодные условия сейчас не только в Москве, но и в целом в стране, в Европе. Климат меняется, достаточно большое количество обильных дождей, то их нет, поэтому ко всем природным катаклизмам мы своей системой готовы", - заявил Бирюков в эфире телеканала Москва 24.Также заммэра отметил, что в столице работает более 500 тысяч коммунальщиков, среди которых есть как москвичи, так и иностранные граждане. Для всех специалистов созданы необходимые условия.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
20:39 16.10.2022 (обновлено: 17:02 19.10.2022)
 

Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства готов к любым погодным катаклизмам, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вы же видите, какие погодные условия сейчас не только в Москве, но и в целом в стране, в Европе. Климат меняется, достаточно большое количество обильных дождей, то их нет, поэтому ко всем природным катаклизмам мы своей системой готовы", - заявил Бирюков в эфире телеканала Москва 24.
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15 октября, 08:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Также заммэра отметил, что в столице работает более 500 тысяч коммунальщиков, среди которых есть как москвичи, так и иностранные граждане. Для всех специалистов созданы необходимые условия.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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