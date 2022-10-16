https://ria.ru/20221016/moskva-1825165483.html

Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам

Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам - РИА Новости, 19.10.2022

Бирюков: комплекс горхозяйства Москвы готов к любым погодным катаклизмам

Столичный комплекс городского хозяйства готов к любым погодным катаклизмам, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-16T20:39

2022-10-16T20:39

2022-10-19T17:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства готов к любым погодным катаклизмам, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Вы же видите, какие погодные условия сейчас не только в Москве, но и в целом в стране, в Европе. Климат меняется, достаточно большое количество обильных дождей, то их нет, поэтому ко всем природным катаклизмам мы своей системой готовы", - заявил Бирюков в эфире телеканала Москва 24.Также заммэра отметил, что в столице работает более 500 тысяч коммунальщиков, среди которых есть как москвичи, так и иностранные граждане. Для всех специалистов созданы необходимые условия.

https://ria.ru/20221015/samokat-1824234039.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы