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Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска

Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска - РИА Новости, 16.10.2022

Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска

Замглавы комитета ГД по Дальнему Востоку Сергей Каргинов заявил, что бизнесмен Илон Маск продолжит поставлять спутники на Украину под давлением - в условиях... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:59

2022-10-16T13:59

2022-10-16T13:59

в мире

илон маск

украина

дальний восток

сша

госдума рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по Дальнему Востоку Сергей Каргинов заявил, что бизнесмен Илон Маск продолжит поставлять спутники на Украину под давлением - в условиях "хваленой демократии" США.Американский предприниматель Илон Маск заявил ранее, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине."Думаю, сам он не хочет помогать Украине. Он знает, что Крым всегда был российским, а жители Донбасса - русскими. Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хваленая "западная демократия", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.Также он отметил, что Маска "мотает из стороны в сторону", добавив, что по его мнению, сам Маск не хочет снабжать "незалежную спутниковыми системами, да еще за свой счёт, но его заставляют".

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украина

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, украина, дальний восток, сша, госдума рф