Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска
Депутат Каргинов: Маск изменил свою позицию по Украине в условиях "хваленой демократии"
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по Дальнему Востоку Сергей Каргинов заявил, что бизнесмен Илон Маск продолжит поставлять спутники на Украину под давлением - в условиях "хваленой демократии" США.
Американский предприниматель Илон Маск заявил ранее, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.
"Думаю, сам он не хочет помогать Украине. Он знает, что Крым всегда был российским, а жители Донбасса - русскими. Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хваленая "западная демократия", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что Маска "мотает из стороны в сторону", добавив, что по его мнению, сам Маск не хочет снабжать "незалежную спутниковыми системами, да еще за свой счёт, но его заставляют".
"Как только он заявил, что прекращает поставки, на него сразу начали оказывать давление из-за отказа от покупки Твиттера. И вуаля - Маск переобулся и решил продолжить поставки. Ничего не смущает?" - написал Каргинов.