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Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска - РИА Новости, 16.10.2022
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Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска
Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска - РИА Новости, 16.10.2022
Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска
Замглавы комитета ГД по Дальнему Востоку Сергей Каргинов заявил, что бизнесмен Илон Маск продолжит поставлять спутники на Украину под давлением - в условиях... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:59
2022-10-16T13:59
в мире
илон маск
украина
дальний восток
сша
госдума рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по Дальнему Востоку Сергей Каргинов заявил, что бизнесмен Илон Маск продолжит поставлять спутники на Украину под давлением - в условиях "хваленой демократии" США.Американский предприниматель Илон Маск заявил ранее, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине."Думаю, сам он не хочет помогать Украине. Он знает, что Крым всегда был российским, а жители Донбасса - русскими. Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хваленая "западная демократия", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.Также он отметил, что Маска "мотает из стороны в сторону", добавив, что по его мнению, сам Маск не хочет снабжать "незалежную спутниковыми системами, да еще за свой счёт, но его заставляют".
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в мире, илон маск, украина, дальний восток, сша, госдума рф
В мире, Илон Маск, Украина, Дальний Восток, США, Госдума РФ
13:59 16.10.2022
 
Депутат Госдумы прокомментировал ситуацию вокруг Илона Маска

Депутат Каргинов: Маск изменил свою позицию по Украине в условиях "хваленой демократии"

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Замглавы комитета ГД по Дальнему Востоку Сергей Каргинов заявил, что бизнесмен Илон Маск продолжит поставлять спутники на Украину под давлением - в условиях "хваленой демократии" США.
Американский предприниматель Илон Маск заявил ранее, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Маск призвал человечество прекратить целиться в себя ядерным оружием
"Думаю, сам он не хочет помогать Украине. Он знает, что Крым всегда был российским, а жители Донбасса - русскими. Но ему просто не оставили выбора. Вот такая хваленая "западная демократия", - написал Каргинов в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что Маска "мотает из стороны в сторону", добавив, что по его мнению, сам Маск не хочет снабжать "незалежную спутниковыми системами, да еще за свой счёт, но его заставляют".
"Как только он заявил, что прекращает поставки, на него сразу начали оказывать давление из-за отказа от покупки Твиттера. И вуаля - Маск переобулся и решил продолжить поставки. Ничего не смущает?" - написал Каргинов.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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Маск заявил, что безуспешно пытается добиться деэскалации на Украине
 
В миреИлон МаскУкраинаДальний ВостокСШАГосдума РФ
 
 
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