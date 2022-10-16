https://ria.ru/20221016/donbass-1824400691.html

В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.10.2022

В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

Один мирный житель погиб, еще трое ранены в поселках Застанционный и Горняк в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:23

2022-10-16T13:23

2022-10-16T13:23

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

горняк

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое ранены в поселках Застанционный и Горняк в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Есть информация о погибшем мирном жителе поселка Застанционный, а также трех раненых гражданах в поселках Застанционный и Горняк", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221016/donetsk-1824394216.html

горняк

донецк

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Дарья Буймова

алексей кулемзин (донецк), горняк, донецк, происшествия