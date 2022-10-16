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В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/donbass-1824400691.html
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.10.2022
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
Один мирный житель погиб, еще трое ранены в поселках Застанционный и Горняк в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:23
2022-10-16T13:23
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
горняк
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое ранены в поселках Застанционный и Горняк в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Есть информация о погибшем мирном жителе поселка Застанционный, а также трех раненых гражданах в поселках Застанционный и Горняк", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824394216.html
горняк
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алексей кулемзин (донецк), горняк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Горняк, Донецк, Происшествия
13:23 16.10.2022
 
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

Мэр Донецка Кулемзин: в поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствие обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое ранены в поселках Застанционный и Горняк в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Есть информация о погибшем мирном жителе поселка Застанционный, а также трех раненых гражданах в поселках Застанционный и Горняк", - написал он в своем Telegram-канале.
Следователи СК РФ на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания городской администрации в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
12:21Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ГорнякДонецкПроисшествия
 
 
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