https://ria.ru/20221016/donbass-1824400691.html
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 16.10.2022
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
Один мирный житель погиб, еще трое ранены в поселках Застанционный и Горняк в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T13:23
2022-10-16T13:23
2022-10-16T13:23
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
горняк
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще трое ранены в поселках Застанционный и Горняк в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Есть информация о погибшем мирном жителе поселка Застанционный, а также трех раненых гражданах в поселках Застанционный и Горняк", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824394216.html
горняк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кулемзин (донецк), горняк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Горняк, Донецк, Происшествия
В поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек
Мэр Донецка Кулемзин: в поселке Застанционный при обстреле со стороны ВСУ погиб человек