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СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
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СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР
Следователи Следственного комитета России фиксируют новую информацию о преступлениях со стороны украинских военных, когда при ударе по эвакуационной группе в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:50
2022-10-16T19:38
россия
донецкая народная республика
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следователи Следственного комитета России фиксируют новую информацию о преступлениях со стороны украинских военных, когда при ударе по эвакуационной группе в ДНР погибли три человека, это будет расследовано в рамках уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.Указывается, что украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР. Согласно сообщению СК, "при ударе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы (бойцы группы "Вагнер". — Прим. ред.).Также, согласно данным СК России, во время работы в Бахмутском районе контузию получил корреспондент издания "Известия" Денис Кулага. Ведомство указывает на сообщения, согласно которым грузовик съемочной группы попал под обстрел и, когда сдал в сторону, налетел на противопехотную мину."Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему в рамках расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824337212.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
11:50 16.10.2022 (обновлено: 19:38 16.10.2022)
 
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР

СК расследует данные об ударе Киева по эвакуационной группе в ДНР и гибели трех человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следователи Следственного комитета России фиксируют новую информацию о преступлениях со стороны украинских военных, когда при ударе по эвакуационной группе в ДНР погибли три человека, это будет расследовано в рамках уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Указывается, что украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР. Согласно сообщению СК, "при ударе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы (бойцы группы "Вагнер". — Прим. ред.).
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Также, согласно данным СК России, во время работы в Бахмутском районе контузию получил корреспондент издания "Известия" Денис Кулага. Ведомство указывает на сообщения, согласно которым грузовик съемочной группы попал под обстрел и, когда сдал в сторону, налетел на противопехотную мину.
"Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему в рамках расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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