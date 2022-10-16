https://ria.ru/20221016/donbass-1824391091.html

СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР

СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022

СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР

Следователи Следственного комитета России фиксируют новую информацию о преступлениях со стороны украинских военных, когда при ударе по эвакуационной группе в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T11:50

2022-10-16T11:50

2022-10-16T19:38

россия

донецкая народная республика

артемовск

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105073/82/1050738224_0:0:4500:2531_1920x0_80_0_0_7bf39f1edcac6bb6516f4f302b4381bf.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следователи Следственного комитета России фиксируют новую информацию о преступлениях со стороны украинских военных, когда при ударе по эвакуационной группе в ДНР погибли три человека, это будет расследовано в рамках уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.Указывается, что украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР. Согласно сообщению СК, "при ударе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы (бойцы группы "Вагнер". — Прим. ред.).Также, согласно данным СК России, во время работы в Бахмутском районе контузию получил корреспондент издания "Известия" Денис Кулага. Ведомство указывает на сообщения, согласно которым грузовик съемочной группы попал под обстрел и, когда сдал в сторону, налетел на противопехотную мину."Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему в рамках расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824337212.html

https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824346935.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия