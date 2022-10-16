https://ria.ru/20221016/donbass-1824391091.html
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР - РИА Новости, 16.10.2022
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР
Следователи Следственного комитета России фиксируют новую информацию о преступлениях со стороны украинских военных, когда при ударе по эвакуационной группе в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T11:50
2022-10-16T11:50
2022-10-16T19:38
россия
донецкая народная республика
артемовск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следователи Следственного комитета России фиксируют новую информацию о преступлениях со стороны украинских военных, когда при ударе по эвакуационной группе в ДНР погибли три человека, это будет расследовано в рамках уголовного дела, сообщается в Telegram-канале ведомства.Указывается, что украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР. Согласно сообщению СК, "при ударе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы (бойцы группы "Вагнер". — Прим. ред.).Также, согласно данным СК России, во время работы в Бахмутском районе контузию получил корреспондент издания "Известия" Денис Кулага. Ведомство указывает на сообщения, согласно которым грузовик съемочной группы попал под обстрел и, когда сдал в сторону, налетел на противопехотную мину."Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему в рамках расследования уголовного дела", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824337212.html
https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824346935.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, артемовск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
11:50 16.10.2022 (обновлено: 19:38 16.10.2022)
СК расследует данные об ударе ВСУ по эвакуационной группе в ДНР
СК расследует данные об ударе Киева по эвакуационной группе в ДНР и гибели трех человек