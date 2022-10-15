https://ria.ru/20221015/tekhnologii-1824221796.html

Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий

Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий - РИА Новости, 15.10.2022

Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий

Россия пока не планирует передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T01:31

2022-10-15T01:31

2022-10-15T01:39

белоруссия

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нато

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ООН, 15 окт – РИА Новости. Россия пока не планирует передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.По его словам, практическая реализация объявленных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами России и Белоруссии по ДНЯО."На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - подчеркнул дипломат.Он добавил, что в настоящее время "не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию".

https://ria.ru/20221014/ukraina-1824012185.html

белоруссия

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белоруссия, россия, оон, нато, су-25