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Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий - РИА Новости, 15.10.2022
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Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий
Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий - РИА Новости, 15.10.2022
Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий
Россия пока не планирует передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T01:31
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оон
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Россия пока не планирует передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.По его словам, практическая реализация объявленных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами России и Белоруссии по ДНЯО."На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - подчеркнул дипломат.Он добавил, что в настоящее время "не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию".
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белоруссия, россия, оон, нато, су-25
Белоруссия, Россия, ООН, НАТО, Су-25
01:31 15.10.2022 (обновлено: 01:39 15.10.2022)
 
Российский дипломат оценил возможность передачи Минску ядерных технологий

Замглавы делегации России в ГА ООН Воронцов: Минску не передадут ядерные технологии

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы. Архивное фото
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ООН, 15 окт – РИА Новости. Россия пока не планирует передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
Он отметил, что сегодня все громче звучат призывы к возможному продвижению ядерной инфраструктуры НАТО на восток. "В частности в той же Польше уже несколько лет заявляют о стремлении полноформатно подключиться к совместным ядерным миссиям. В последнее время активность Варшавы на этом направлении резко усилилась. Это, безусловно, учитывалось Россией и Белоруссией при рассмотрении вопроса о контрмерах", - сказал Воронцов.
По его словам, практическая реализация объявленных мер осуществляется в строгом соответствии с обязательствами России и Белоруссии по ДНЯО.
"На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов Искандер-М двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом передавать Белоруссии технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия не предполагается", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что в настоящее время "не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию".
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