https://ria.ru/20221015/shakhty-1824282338.html

Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2022 годах

Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2022 годах - РИА Новости, 15.10.2022

Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2022 годах

вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции произошел взрыв. Сообщалось, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:58

2022-10-15T15:58

2022-10-15T15:58

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2022 14 октября вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции произошел взрыв. Сообщалось, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них были эвакуированы. Число погибших во взрыве достигло 40.202125 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. В результате аварии погиб 51 человек.По данным Ростехнадзора, основными техническими причинами аварии стали загазирование лавы из-за недостаточного количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.202027 сентября на угольной шахте в Чунцине на юго-западе Китая произошел выброс монооксида углерода. Инцидент произошел рано утром, когда в шахте находились 17 человек. Спасатели вытащили всех заблокированных горняков, однако спасти удалось лишь одного человека, остальные 16 погибли.2019В ночь на 17 декабря на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу произошел выброс газа. В момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться. Погибли 14 горняков.20185 мая в пакистанской провинции Белуджистан произошло обрушение двух угольных шахт. По данным СМИ, авария произошла из-за взрыва газа. Погибли 18 человек.20173 мая в Иране неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан произошел взрыв в угольной шахте. На шахте в момент взрыва находились 500 человек, взрыв произошел, когда проходила пересменка. Погибли 42 человека.2 марта на шахте Степная, расположенной в селе Глухов Львовской области, взорвался метан, после чего обрушилась горная порода. ЧП случилось на глубине 550 метров. В момент аварии под землей находились 172 горняка, 34 из них — на аварийном участке. Погибли десять человек, семеро пострадали.201629 декабря в индийском штате Джаркханд произошло обрушение шахты на угольном руднике в Лалматии (округ Годда). Погибли 16 шахтеров.5 декабря в китайской провинции Хубэй произошел выброс газа на угольной шахте "Синьцзя" (Xinjia Coal Mine). В общей сложности во время ЧП под землей находились 46 горняков. Большинству из них удалось выбраться, 11 человек погибли.3 декабря взрыв произошел на одной из угольных шахт в автономном районе Внутренняя Монголия севере Китая. Погибли 17 горняков.31 октября в Китае на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин произошел взрыв. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться, 33 горняка погибли.4 июля пожар произошел на незаконной угольной шахте в городе Бэньси провинции Ляонин на северо-востоке Китая. На тот момент 13 человек оказались заблокированными под землей. Одиннадцать человек погибли.24 марта инцидент произошел на шахте в китайской провинции Шаньси, которая принадлежит компании Shanxi Datong Coal Mine Group. В момент происшествия под землей находились в общей сложности 129 человек, 110 из которых смогли успешно выбраться на поверхность. Погибли 19 человек. Подробности инцидента не сообщались.6 марта выброс газа случился на шахте в округе Тунхуа в китайской провинции Цзилинь. В момент ЧП под землей находились свыше 700 человек. После случившегося 692 горняка смогли выбраться на поверхность, еще 13 оказались заблокированы под землей, из которых 12 позднее погибли.25 февраля в шахте "Северная" в Воркуте произошли два взрыва с интервалом примерно в час, которые спровоцировали обрушение и пожар. Авария произошла на глубине 748 метров.В последующие дни количество взрывов превысило пять. В момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.201517 декабря в результате сварочных работ произошел пожар в одной из шахт горнодобывающей компании в городе Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Погибли 13 человек, еще 10 пострадали.21 ноября произошел пожар на шахте в провинции Хэйлунцзян (Китай). По сообщению агентства Синьхуа, в момент воспламенения в забое работали 38 человек, по меньшей мере 21 человек погиб.12 августа агентство Синьхуа сообщило об аварии на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. По меньшей мере 10 человек стали жертвами выброса угля и газа, не менее пяти человек получили легкие ранения.4 марта произошел взрыв на шахте имени Засядько на территории Донецкой народной республики. Во время аварии в шахте были 232 шахтера, из которых 50 человек находились на аварийном участке. Более 30 горняков погибли, 16 пострадали.201414 декабря произошел взрыв газа на угольной шахте в городе Цзиси китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. На месте аварии спасатели обнаружили тела десяти горняков.27 ноября произошел взрыв на шахте в провинции Гуйчжоу в Китае. В момент взрыва под землей находились 19 рабочих, погибли 11 человек.В ночь на 26 ноября произошел пожар на шахте компании Hengda Coal, дочернего предприятия крупнейшей в китайской провинции Ляонин государственной корпорации Fuxin Coal Corporation. 24 горняка погибли на месте, еще двое скончались в больнице.28 октября на шахте в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции произошло обрушение породы с последующим затоплением.В момент аварии в шахте находились около 40 горняков, большинству удалось выбраться наружу. Погибли 18 горняков.24 октября в результате аварии на угольной шахте рядом с городом Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР 16 человек погибли, 11 получили ранения.5 июля произошел взрыв в угольной шахте в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе (СУАР) Китая. Шахта, принадлежащая компании Huangshan Yuxin Coal, находится в 126 километрах от столицы СУАР — Урумчи. В момент аварии в шахте находились 20 горняков, 17 горняков, заблокированных в шахте, погибли, трое были спасены.13 мая в населенном пункте Сома в Турции в 250 километрах к югу от Стамбула на глубине около двух километров произошла авария на шахте. По предварительным данным, причиной обрушения стало короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву.В момент обрушения под землей находились 787 шахтеров. На месте погиб 201 человек, впоследствии ещё один шахтер скончался в больнице.В ночь на 21 апреля произошел взрыв газа в частной угольной шахте в юго-западной китайской провинции Юньнань в городском округе Цюйцзин. Во время происшествия в шахте работали 56 горняков, 42 из которых благополучно удалось выбраться на поверхность, погибли 13 человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

шахты

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, в мире, шахты