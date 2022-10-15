https://ria.ru/20221015/medpodgotovka-1824279665.html
Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе
Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе - РИА Новости, 15.10.2022
Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе
Инициатива о введении в школьную программу медицинской подготовки в целом правильная, но вопрос ещё требует проработки, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:02
2022-10-15T15:02
2022-10-15T15:02
общество
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Инициатива о введении в школьную программу медицинской подготовки в целом правильная, но вопрос ещё требует проработки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее газета "Известия" писала, что в школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку, инициативу хотят внести в правительство 19 октября."В целом направление правильное, все равно каждый человек должен уметь оказывать определенный объём помощи. Вопрос, как это должно быть организовано и сделано, требует проработки", - сказал Мурашко журналистам.
https://ria.ru/20221008/mediki-1822450588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе
Глава Минздрава Мурашко: идея ввести медподготовку в школе верная, но требует проработки