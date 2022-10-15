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Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе - РИА Новости, 15.10.2022
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Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе
Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе - РИА Новости, 15.10.2022
Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе
Инициатива о введении в школьную программу медицинской подготовки в целом правильная, но вопрос ещё требует проработки, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:02
2022-10-15T15:02
общество
михаил мурашко
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Инициатива о введении в школьную программу медицинской подготовки в целом правильная, но вопрос ещё требует проработки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее газета "Известия" писала, что в школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку, инициативу хотят внести в правительство 19 октября."В целом направление правильное, все равно каждый человек должен уметь оказывать определенный объём помощи. Вопрос, как это должно быть организовано и сделано, требует проработки", - сказал Мурашко журналистам.
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общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Михаил Мурашко, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
15:02 15.10.2022
 
Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе

Глава Минздрава Мурашко: идея ввести медподготовку в школе верная, но требует проработки

© Фото : пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанкМедицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи
Медицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : пресс-служба МЧС РФ
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Медицинские принадлежности во время урока по оказанию первой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Инициатива о введении в школьную программу медицинской подготовки в целом правильная, но вопрос ещё требует проработки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее газета "Известия" писала, что в школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку, инициативу хотят внести в правительство 19 октября.
Медики - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 12:55
Мурашко рассказал о системе бронирования медиков
"В целом направление правильное, все равно каждый человек должен уметь оказывать определенный объём помощи. Вопрос, как это должно быть организовано и сделано, требует проработки", - сказал Мурашко журналистам.
 
ОбществоМихаил МурашкоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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