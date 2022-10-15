https://ria.ru/20221015/medpodgotovka-1824279665.html

Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе

Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе - РИА Новости, 15.10.2022

Мурашко оценил идею ввести медподготовку в школе

Инициатива о введении в школьную программу медицинской подготовки в целом правильная, но вопрос ещё требует проработки, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:02

2022-10-15T15:02

2022-10-15T15:02

общество

михаил мурашко

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Инициатива о введении в школьную программу медицинской подготовки в целом правильная, но вопрос ещё требует проработки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Ранее газета "Известия" писала, что в школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку, инициативу хотят внести в правительство 19 октября."В целом направление правильное, все равно каждый человек должен уметь оказывать определенный объём помощи. Вопрос, как это должно быть организовано и сделано, требует проработки", - сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20221008/mediki-1822450588.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил мурашко, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)