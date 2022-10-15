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Маск сравнил стоимость Starlink для Украины с расходами на спутник GPS - РИА Новости, 15.10.2022
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Маск сравнил стоимость Starlink для Украины с расходами на спутник GPS
Маск сравнил стоимость Starlink для Украины с расходами на спутник GPS - РИА Новости, 15.10.2022
Маск сравнил стоимость Starlink для Украины с расходами на спутник GPS
Стоимость обслуживания интернета Starlink для Украины не превышает расходы на один новый спутник GPS, написал в Twitter американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:29
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в мире
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Стоимость обслуживания интернета Starlink для Украины не превышает расходы на один новый спутник GPS, написал в Twitter американский предприниматель Илон Маск.Он добавил, что "по иронии" GPS не работает на поле боя, так как сигнал этой системы легко подавить, в отличие от Starlink.Накануне Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее СМИ со ссылкой на документы писали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать этой связью украинские войска может не только компания Маска.Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.
https://ria.ru/20221014/starlink-1824185597.html
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в мире, илон маск, украина, gps, spacex, сша, министерство обороны сша
В мире, Илон Маск, Украина, GPS, SpaceX, США, Министерство обороны США
20:29 15.10.2022 (обновлено: 20:43 15.10.2022)
 
Маск сравнил стоимость Starlink для Украины с расходами на спутник GPS

Маск: стоимость обслуживания Starlink для Украины не превышает расходов на спутник GPS

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Стоимость обслуживания интернета Starlink для Украины не превышает расходы на один новый спутник GPS, написал в Twitter американский предприниматель Илон Маск.

"Сумма, которую SpaceX просит за главное преимущество на поле боя, меньше расходов на один новый спутник GPS", — подчеркнул он.

Он добавил, что "по иронии" GPS не работает на поле боя, так как сигнал этой системы легко подавить, в отличие от Starlink.
Накануне Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Ранее СМИ со ссылкой на документы писали, что SpaceX просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
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На сегодняшний день Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink. Маск уточнил, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.
Пентагон сообщал, что ведет переговоры по поводу спутникового интернета Starlink на Украине и считает необходимым, чтобы местные военные продолжали иметь средства космической связи. Тем не менее, согласно заявлению военного ведомства США, обеспечивать этой связью украинские войска может не только компания Маска.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. Компания SpaceX запустила на орбиту свыше 2,3 тысячи спутников.
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В миреИлон МаскУкраинаGPSSpaceXСШАМинистерство обороны США
 
 
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