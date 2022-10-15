15:04 15.10.2022 (обновлено: 15:56 15.10.2022)
В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
В Инновационном культурном центре Калуги стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУчастница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит"
Участница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит"
КАЛУГА, 15 окт - РИА Новости. В Инновационном культурном центре Калуги в субботу стартовала благотворительная акция "Белый цветок", собранные от реализации на выставке-ярмарке детские поделки и сувениры народных промыслов средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей Калужской области.
"В России крепкие традиции сочувствия, понимания, желания поддержать ближнего. Этим мы и сильны. Более ста лет назад в России активно действовали курсы милосердия, немало было оказаны помощи раненым. Вы делаете вещи с добрым сердцем", - сказала на открытии председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша выступает на благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступает на благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
По ее словам, милосердие - это не только благотворительные акции.
"Учитесь делать добро каждый день. Навестить соседей, поинтересоваться у своих родителей об их здоровье, помочь добрым словом - это тоже благие дела. Давайте приумножать добро, ведь оно просветляет, даёт любовь и надежду", - сказала Громова.
Она добавила, что в акции принимают участие и другие регионы России.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУчастницы благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Участницы благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что русские люди искренне переживают чужое горе.
"В наших правилах сопереживать, помочь ближнему, быть причастным к добрым делам. Собранные средства от сегодняшней акции мы направим в детские школы-интернаты", - сказал Шапша.
Акция "Белый цветок" организована при поддержке правительства Калужской области, Всемирного Русского Народного Собора и Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетительница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Посетительница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге