https://ria.ru/20221015/kaluga-1824289057.html

В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок"

В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости, 15.10.2022

В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок"

В Инновационном культурном центре Калуги в субботу стартовала благотворительная акция "Белый цветок", собранные от реализации на выставке-ярмарке детские... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:04

2022-10-15T15:04

2022-10-15T15:56

владислав шапша

калужская область

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

россия

калуга

общество

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КАЛУГА, 15 окт - РИА Новости. В Инновационном культурном центре Калуги в субботу стартовала благотворительная акция "Белый цветок", собранные от реализации на выставке-ярмарке детские поделки и сувениры народных промыслов средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей Калужской области."В России крепкие традиции сочувствия, понимания, желания поддержать ближнего. Этим мы и сильны. Более ста лет назад в России активно действовали курсы милосердия, немало было оказаны помощи раненым. Вы делаете вещи с добрым сердцем", - сказала на открытии председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.По ее словам, милосердие - это не только благотворительные акции."Учитесь делать добро каждый день. Навестить соседей, поинтересоваться у своих родителей об их здоровье, помочь добрым словом - это тоже благие дела. Давайте приумножать добро, ведь оно просветляет, даёт любовь и надежду", - сказала Громова.Она добавила, что в акции принимают участие и другие регионы России.Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что русские люди искренне переживают чужое горе."В наших правилах сопереживать, помочь ближнему, быть причастным к добрым делам. Собранные средства от сегодняшней акции мы направим в детские школы-интернаты", - сказал Шапша.Акция "Белый цветок" организована при поддержке правительства Калужской области, Всемирного Русского Народного Собора и Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

калужская область

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калуга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав шапша, калужская область, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, россия, калуга, общество