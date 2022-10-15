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В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости, 15.10.2022
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В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок" - РИА Новости, 15.10.2022
В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок"
В Инновационном культурном центре Калуги в субботу стартовала благотворительная акция "Белый цветок", собранные от реализации на выставке-ярмарке детские... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:04
2022-10-15T15:56
владислав шапша
калужская область
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
россия
калуга
общество
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КАЛУГА, 15 окт - РИА Новости. В Инновационном культурном центре Калуги в субботу стартовала благотворительная акция "Белый цветок", собранные от реализации на выставке-ярмарке детские поделки и сувениры народных промыслов средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей Калужской области."В России крепкие традиции сочувствия, понимания, желания поддержать ближнего. Этим мы и сильны. Более ста лет назад в России активно действовали курсы милосердия, немало было оказаны помощи раненым. Вы делаете вещи с добрым сердцем", - сказала на открытии председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.По ее словам, милосердие - это не только благотворительные акции."Учитесь делать добро каждый день. Навестить соседей, поинтересоваться у своих родителей об их здоровье, помочь добрым словом - это тоже благие дела. Давайте приумножать добро, ведь оно просветляет, даёт любовь и надежду", - сказала Громова.Она добавила, что в акции принимают участие и другие регионы России.Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что русские люди искренне переживают чужое горе."В наших правилах сопереживать, помочь ближнему, быть причастным к добрым делам. Собранные средства от сегодняшней акции мы направим в детские школы-интернаты", - сказал Шапша.Акция "Белый цветок" организована при поддержке правительства Калужской области, Всемирного Русского Народного Собора и Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
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владислав шапша, калужская область, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, россия, калуга, общество
Владислав Шапша, Калужская область, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Россия, Калуга, Общество
15:04 15.10.2022 (обновлено: 15:56 15.10.2022)
 
В Калуге стартовала благотворительная акция "Белый цветок"

В Инновационном культурном центре Калуги стартовала благотворительная акция "Белый цветок"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУчастница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит"
Участница благотворительной акции Белый цветок в рамках открытия музейно-выставочного центра Сергиев Скит - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит"
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 15 окт - РИА Новости. В Инновационном культурном центре Калуги в субботу стартовала благотворительная акция "Белый цветок", собранные от реализации на выставке-ярмарке детские поделки и сувениры народных промыслов средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей Калужской области.
России крепкие традиции сочувствия, понимания, желания поддержать ближнего. Этим мы и сильны. Более ста лет назад в России активно действовали курсы милосердия, немало было оказаны помощи раненым. Вы делаете вещи с добрым сердцем", - сказала на открытии председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша выступает на благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступает на благотворительной акции Белый цветок в рамках открытия музейно-выставочного центра Сергиев Скит и выставки Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер в Калуге - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша выступает на благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
По ее словам, милосердие - это не только благотворительные акции.
"Учитесь делать добро каждый день. Навестить соседей, поинтересоваться у своих родителей об их здоровье, помочь добрым словом - это тоже благие дела. Давайте приумножать добро, ведь оно просветляет, даёт любовь и надежду", - сказала Громова.
Она добавила, что в акции принимают участие и другие регионы России.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУчастницы благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Участницы благотворительной акции Белый цветок в рамках открытия музейно-выставочного центра Сергиев Скит и выставки Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер в Калуге - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участницы благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что русские люди искренне переживают чужое горе.
"В наших правилах сопереживать, помочь ближнему, быть причастным к добрым делам. Собранные средства от сегодняшней акции мы направим в детские школы-интернаты", - сказал Шапша.
Акция "Белый цветок" организована при поддержке правительства Калужской области, Всемирного Русского Народного Собора и Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетительница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
Посетительница благотворительной акции Белый цветок в рамках открытия музейно-выставочного центра Сергиев Скит и выставки Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер в Калуге - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница благотворительной акции "Белый цветок" в рамках открытия музейно-выставочного центра "Сергиев Скит" и выставки "Великая Княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" в Калуге
 
Владислав ШапшаКалужская областьЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоРоссияКалугаОбщество
 
 
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