https://ria.ru/20221014/voyska-1824135465.html

Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск

Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск - РИА Новости, 14.10.2022

Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск

Минск и Москва развертывают региональную группировку войск, основу которой составит белорусская армия по штату мирного времени и отдельные российские воинские... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:27

2022-10-14T17:27

2022-10-14T18:24

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МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Минск и Москва развертывают региональную группировку войск, основу которой составит белорусская армия по штату мирного времени и отдельные российские воинские формирования, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии по научной работе Виктор Тумар."Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Ее основу будут составлять Вооруженные силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации", — приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского Минобороны.По его словам, "буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей региональной группировки".Тумар добавил, что региональная группировка войск Союзного государства будет выполнять оборонительные задачи."В настоящее время решение о создании региональной группировки войск реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах", — сказал замначальника белорусского Генштаба, отметив, что ситуация у границ свидетельствует о нарастании угрозы безопасности Союзного государства и "требует принятия немедленных мер".Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом "фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад". Он отметил, что НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты возможной агрессии, поэтому Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

https://ria.ru/20221014/belorussiya-1824041608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии