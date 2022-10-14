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Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск - РИА Новости, 14.10.2022
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Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск
Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск - РИА Новости, 14.10.2022
Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск
Минск и Москва развертывают региональную группировку войск, основу которой составит белорусская армия по штату мирного времени и отдельные российские воинские... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:27
2022-10-14T18:24
россия
белоруссия
безопасность
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МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Минск и Москва развертывают региональную группировку войск, основу которой составит белорусская армия по штату мирного времени и отдельные российские воинские формирования, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии по научной работе Виктор Тумар."Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Ее основу будут составлять Вооруженные силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации", — приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского Минобороны.По его словам, "буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей региональной группировки".Тумар добавил, что региональная группировка войск Союзного государства будет выполнять оборонительные задачи."В настоящее время решение о создании региональной группировки войск реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах", — сказал замначальника белорусского Генштаба, отметив, что ситуация у границ свидетельствует о нарастании угрозы безопасности Союзного государства и "требует принятия немедленных мер".Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом "фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад". Он отметил, что НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты возможной агрессии, поэтому Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
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россия, белоруссия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии
Россия, Белоруссия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии
17:27 14.10.2022 (обновлено: 18:24 14.10.2022)
 
Генштаб Белоруссии рассказал о совместной с Россией группировке войск

В совместную группировку войдут белорусская армия и отдельные российские формирования

© Sputnik / Перейти в медиабанкТактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" в Гомельской области
Тактический ракетный комплекс Точка во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость — 2022 в Гомельской области
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Тактический ракетный комплекс "Точка" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость — 2022" в Гомельской области. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Минск и Москва развертывают региональную группировку войск, основу которой составит белорусская армия по штату мирного времени и отдельные российские воинские формирования, сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии по научной работе Виктор Тумар.
"Для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Республике Беларусь принято решение о создании региональной группировки войск на нашей территории. Ее основу будут составлять Вооруженные силы Республики Беларусь по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации", — приводятся его слова в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского Минобороны.
По его словам, "буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей региональной группировки".
Тумар добавил, что региональная группировка войск Союзного государства будет выполнять оборонительные задачи.
"В настоящее время решение о создании региональной группировки войск реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах", — сказал замначальника белорусского Генштаба, отметив, что ситуация у границ свидетельствует о нарастании угрозы безопасности Союзного государства и "требует принятия немедленных мер".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом "фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад". Он отметил, что НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты возможной агрессии, поэтому Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
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РоссияБелоруссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Белоруссии
 
 
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