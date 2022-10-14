МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам
МИД Финляндии сокращает штат сотрудников в городе Коувола, где обрабатывают и выдают визы
Здание МИД Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии начинает переговоры с персоналом своего подразделения в городе Коувола, где сотрудники обрабатывают и выдают визы, в том числе россиянам, сообщает в пятницу МИД.
Количество сокращаемого персонала не уточняется.
"Министерство иностранных дел начнет переговоры о сокращении персонала в "Центре выдачи разрешений на въезд" в Коуволе. Переговоры касаются персонала, который обрабатывает заявления на получение визы в этом центре", - сообщает МИД.
Подготовка к переговорам начнется 14 октября, а сами переговоры с трудовым коллективом - 31 октября. В соответствии с процедурой переговоры продлятся не менее шести недель.
"Основания для переговоров связаны с производственным процессом. В связи с пандемией COVID-19 количество визовых заявлений, полученных Финляндией, снижалось в течение длительного периода времени, и оно продолжает значительно снижаться после принятия правительством постановления об ограничении туризма из России в Финляндию 29 сентября 2022 года", - уточняет министерство.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
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