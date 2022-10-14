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МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам

МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам - РИА Новости, 14.10.2022

МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам

Внешнеполитическое ведомство Финляндии начинает переговоры с персоналом своего подразделения в городе Коувола, где сотрудники обрабатывают и выдают визы, в том... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:58

2022-10-14T16:58

2022-10-14T16:58

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии начинает переговоры с персоналом своего подразделения в городе Коувола, где сотрудники обрабатывают и выдают визы, в том числе россиянам, сообщает в пятницу МИД.Количество сокращаемого персонала не уточняется."Министерство иностранных дел начнет переговоры о сокращении персонала в "Центре выдачи разрешений на въезд" в Коуволе. Переговоры касаются персонала, который обрабатывает заявления на получение визы в этом центре", - сообщает МИД.Подготовка к переговорам начнется 14 октября, а сами переговоры с трудовым коллективом - 31 октября. В соответствии с процедурой переговоры продлятся не менее шести недель."Основания для переговоров связаны с производственным процессом. В связи с пандемией COVID-19 количество визовых заявлений, полученных Финляндией, снижалось в течение длительного периода времени, и оно продолжает значительно снижаться после принятия правительством постановления об ограничении туризма из России в Финляндию 29 сентября 2022 года", - уточняет министерство.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/finlyandiya-1822299286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/chekhiya-1823490292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

визы, в мире, россия, финляндия, туризм, новости - туризм, евросоюз