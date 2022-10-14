Рейтинг@Mail.ru
МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221014/vizy-1824118536.html
МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам
МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам - РИА Новости, 14.10.2022
МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам
Внешнеполитическое ведомство Финляндии начинает переговоры с персоналом своего подразделения в городе Коувола, где сотрудники обрабатывают и выдают визы, в том... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:58
2022-10-14T16:58
туризм
визы
в мире
россия
финляндия
туризм
новости - туризм
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153309/85/1533098507_0:640:1365:1408_1920x0_80_0_0_123f2e0b50e53ab8901124a9fb9a1b96.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии начинает переговоры с персоналом своего подразделения в городе Коувола, где сотрудники обрабатывают и выдают визы, в том числе россиянам, сообщает в пятницу МИД.Количество сокращаемого персонала не уточняется."Министерство иностранных дел начнет переговоры о сокращении персонала в "Центре выдачи разрешений на въезд" в Коуволе. Переговоры касаются персонала, который обрабатывает заявления на получение визы в этом центре", - сообщает МИД.Подготовка к переговорам начнется 14 октября, а сами переговоры с трудовым коллективом - 31 октября. В соответствии с процедурой переговоры продлятся не менее шести недель."Основания для переговоров связаны с производственным процессом. В связи с пандемией COVID-19 количество визовых заявлений, полученных Финляндией, снижалось в течение длительного периода времени, и оно продолжает значительно снижаться после принятия правительством постановления об ограничении туризма из России в Финляндию 29 сентября 2022 года", - уточняет министерство.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/finlyandiya-1822299286.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/chekhiya-1823490292.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153309/85/1533098507_0:512:1365:1536_1920x0_80_0_0_23820537dd9fbc08d4988ff352638cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
визы, в мире, россия, финляндия, туризм, новости - туризм, евросоюз
Туризм, Визы, В мире, Россия, Финляндия, Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз
16:58 14.10.2022
 
МИД Финляндии сокращает сотрудников, выдающих визы россиянам

МИД Финляндии сокращает штат сотрудников в городе Коувола, где обрабатывают и выдают визы

© Фото : страница МИД Финляндии в FacebookЗдание МИД Финляндии в Хельсинки
Здание МИД Финляндии в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : страница МИД Финляндии в Facebook
Здание МИД Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Финляндии начинает переговоры с персоналом своего подразделения в городе Коувола, где сотрудники обрабатывают и выдают визы, в том числе россиянам, сообщает в пятницу МИД.
Количество сокращаемого персонала не уточняется.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:59В мире
Петербуржца не пустили в Финляндию на встречу с невестой, пишут СМИ
"Министерство иностранных дел начнет переговоры о сокращении персонала в "Центре выдачи разрешений на въезд" в Коуволе. Переговоры касаются персонала, который обрабатывает заявления на получение визы в этом центре", - сообщает МИД.
Подготовка к переговорам начнется 14 октября, а сами переговоры с трудовым коллективом - 31 октября. В соответствии с процедурой переговоры продлятся не менее шести недель.
"Основания для переговоров связаны с производственным процессом. В связи с пандемией COVID-19 количество визовых заявлений, полученных Финляндией, снижалось в течение длительного периода времени, и оно продолжает значительно снижаться после принятия правительством постановления об ограничении туризма из России в Финляндию 29 сентября 2022 года", - уточняет министерство.
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 18:19В мире
МИД Чехии анонсировал запрет на въезд в страну туристов из России
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Также Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан РФ и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы ЕС приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и странами Евросоюза, заявила, что Москва не собирается уподобляться Брюсселю в неразумной политике "сжигания мостов" между людьми, но оставляет за собой право на ответные меры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности для россиян с получением виз, заявлял, что европейцы продолжают деструктивную антироссийскую линию, но ответ России должен быть не обязательно зеркальным, а учитывать прежде всего собственные интересы.
Какие страны Европы выдают туристические визы россиянамКакие страны Европы выдают туристические визы россиянам
Инфографика
 
ТуризмВизыВ миреРоссияФинляндияТуризмНовости - ТуризмЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала