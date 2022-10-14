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США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая - РИА Новости, 14.10.2022
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США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая
США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая - РИА Новости, 14.10.2022
США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая
Сопредседатель парламентской комиссии по деятельности биолабораторий на Украине и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что США отвлекают своими действиями РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:05
2022-10-14T14:05
ирина яровая
сша
украина
госдума рф
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по деятельности биолабораторий на Украине и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что США отвлекают своими действиями на международной арене от работы своих биолабораторий по всему миру."Нам, в рамках нашего парламентского расследования, все более и более очевидно, что все те шумовые эффекты, которые создаются США в мире, они, в том числе, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от той опаснейшей военно-биологической программы, которую реализуют США в мире. И которую в настоящее время они активизировали", - сказала Яровая в ходе второго экспертного совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.Также она отметила, что когда внимание всех стран, общества, сосредоточено на той повестке "агрессивной, которую инициируют США против России", они тем самым отвлекают внимание от того военно-биологического проекта, который направлен на создание самого опасного оружия массового поражения – биологического.
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ирина яровая, сша, украина, госдума рф
Ирина Яровая, США, Украина, Госдума РФ
14:05 14.10.2022
 
США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая

Яровая: США отвлекают внимание всего мира от их военно-биологической программы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по деятельности биолабораторий на Украине и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что США отвлекают своими действиями на международной арене от работы своих биолабораторий по всему миру.
"Нам, в рамках нашего парламентского расследования, все более и более очевидно, что все те шумовые эффекты, которые создаются США в мире, они, в том числе, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от той опаснейшей военно-биологической программы, которую реализуют США в мире. И которую в настоящее время они активизировали", - сказала Яровая в ходе второго экспертного совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
Также она отметила, что когда внимание всех стран, общества, сосредоточено на той повестке "агрессивной, которую инициируют США против России", они тем самым отвлекают внимание от того военно-биологического проекта, который направлен на создание самого опасного оружия массового поражения – биологического.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 13:39Специальная военная операция на Украине
Лукашенко призвал искать пути мирного решения украинского конфликта
 
Ирина ЯроваяСШАУкраинаГосдума РФ
 
 
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