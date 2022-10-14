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США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая
США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая - РИА Новости, 14.10.2022
США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая
Сопредседатель парламентской комиссии по деятельности биолабораторий на Украине и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что США отвлекают своими действиями РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:05
2022-10-14T14:05
2022-10-14T14:05
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по деятельности биолабораторий на Украине и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что США отвлекают своими действиями на международной арене от работы своих биолабораторий по всему миру."Нам, в рамках нашего парламентского расследования, все более и более очевидно, что все те шумовые эффекты, которые создаются США в мире, они, в том числе, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от той опаснейшей военно-биологической программы, которую реализуют США в мире. И которую в настоящее время они активизировали", - сказала Яровая в ходе второго экспертного совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.Также она отметила, что когда внимание всех стран, общества, сосредоточено на той повестке "агрессивной, которую инициируют США против России", они тем самым отвлекают внимание от того военно-биологического проекта, который направлен на создание самого опасного оружия массового поражения – биологического.
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ирина яровая, сша, украина, госдума рф
Ирина Яровая, США, Украина, Госдума РФ
США отвлекают внимание всего мира от своих биолабораторий, заявила Яровая
Яровая: США отвлекают внимание всего мира от их военно-биологической программы
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сопредседатель парламентской комиссии по деятельности биолабораторий на Украине и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что США отвлекают своими действиями на международной арене от работы своих биолабораторий по всему миру.
"Нам, в рамках нашего парламентского расследования, все более и более очевидно, что все те шумовые эффекты, которые создаются США в мире, они, в том числе, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от той опаснейшей военно-биологической программы, которую реализуют США в мире. И которую в настоящее время они активизировали", - сказала Яровая в ходе второго экспертного совещания парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.
Также она отметила, что когда внимание всех стран, общества, сосредоточено на той повестке "агрессивной, которую инициируют США против России", они тем самым отвлекают внимание от того военно-биологического проекта, который направлен на создание самого опасного оружия массового поражения – биологического.