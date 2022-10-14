Рейтинг@Mail.ru
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823977230.html
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края - РИА Новости, 14.10.2022
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края
Глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с раненными во время спецоперации жителями региона, об этом он написал на своей странице в "Одноклассниках". РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:41
2022-10-14T14:14
виктор томенко
алтайский край
омск
россия
одноклассники
частичная мобилизация в россии
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824032361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56b7d9aacf57ff2b71b1823359260225.jpg
БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с раненными во время спецоперации жителями региона, об этом он написал на своей странице в "Одноклассниках"."Встретился с военнослужащими из Алтайского края, которые проходят лечение и реабилитацию в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России. От имени жителей Алтайского края пожелал им скорейшего восстановления сил", - написал Томенко.Глава региона отметил, что бойцы, получившие инвалидность, интересуются мерами социальной поддержки и возможностью трудоустройства после завершения реабилитации."Руководство госпиталя уже помогло нескольким военнослужащим найти работу, в частности, их примут в военных комиссариатах Алтайского края. Правительство края также будет активно содействовать трудоустройству и не только. Будем помогать каждому нашему воину, который с честью выполнил свой долг перед Отечеством. Многие бойцы однако хотят побыстрее снова встать в строй, даже несмотря на полученные тяжелые ранения", - говорится в сообщении.Между тем, представители краевого министерства соцзащиты под руководством министра Натальи Оськиной работают в учебном центре Омска, где находятся мобилизованные жители Алтайского края."В учебном центре Омска будем работать три дня. Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими... Мы обязательно проинформируем наших мобилизованных о том, какую помощь оказываем их семьям. И, конечно же, спросим, что тревожит ребят, на что нужно обратить внимание. По возвращению обязательно придем в семьи и решим те вопросы, которые они обозначили", - цитирует Оськину пресс-служба.Также сотрудники министерства доставили мобилизованным гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алтайский край
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824032361_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e01d449d45555b57aa07f9cd56a3577b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор томенко, алтайский край, омск, россия, одноклассники, частичная мобилизация в россии
Виктор Томенко, Алтайский край, Омск, Россия, Одноклассники, Частичная мобилизация в России, Алтайский край
12:41 14.10.2022 (обновлено: 14:14 14.10.2022)
 
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края

Глава Алтая Томенко встретился с раненными во время спецоперации жителями края

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГлава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с раненными во время спецоперации жителями региона, об этом он написал на своей странице в "Одноклассниках".
"Встретился с военнослужащими из Алтайского края, которые проходят лечение и реабилитацию в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России. От имени жителей Алтайского края пожелал им скорейшего восстановления сил", - написал Томенко.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00
Запад переходит к террористической войне против России
Глава региона отметил, что бойцы, получившие инвалидность, интересуются мерами социальной поддержки и возможностью трудоустройства после завершения реабилитации.
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГлава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края
"Руководство госпиталя уже помогло нескольким военнослужащим найти работу, в частности, их примут в военных комиссариатах Алтайского края. Правительство края также будет активно содействовать трудоустройству и не только. Будем помогать каждому нашему воину, который с честью выполнил свой долг перед Отечеством. Многие бойцы однако хотят побыстрее снова встать в строй, даже несмотря на полученные тяжелые ранения", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГлава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края
Между тем, представители краевого министерства соцзащиты под руководством министра Натальи Оськиной работают в учебном центре Омска, где находятся мобилизованные жители Алтайского края.
"В учебном центре Омска будем работать три дня. Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими... Мы обязательно проинформируем наших мобилизованных о том, какую помощь оказываем их семьям. И, конечно же, спросим, что тревожит ребят, на что нужно обратить внимание. По возвращению обязательно придем в семьи и решим те вопросы, которые они обозначили", - цитирует Оськину пресс-служба.
Также сотрудники министерства доставили мобилизованным гуманитарную помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайский крайОмскРоссияОдноклассникиЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала