https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1823977230.html

Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края

Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края - РИА Новости, 14.10.2022

Глава Алтая встретился с раненными во время спецоперации жителями края

Глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с раненными во время спецоперации жителями региона, об этом он написал на своей странице в "Одноклассниках". РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:41

2022-10-14T12:41

2022-10-14T14:14

виктор томенко

алтайский край

омск

россия

одноклассники

частичная мобилизация в россии

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 окт - РИА Новости. Глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с раненными во время спецоперации жителями региона, об этом он написал на своей странице в "Одноклассниках"."Встретился с военнослужащими из Алтайского края, которые проходят лечение и реабилитацию в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского Минобороны России. От имени жителей Алтайского края пожелал им скорейшего восстановления сил", - написал Томенко.Глава региона отметил, что бойцы, получившие инвалидность, интересуются мерами социальной поддержки и возможностью трудоустройства после завершения реабилитации."Руководство госпиталя уже помогло нескольким военнослужащим найти работу, в частности, их примут в военных комиссариатах Алтайского края. Правительство края также будет активно содействовать трудоустройству и не только. Будем помогать каждому нашему воину, который с честью выполнил свой долг перед Отечеством. Многие бойцы однако хотят побыстрее снова встать в строй, даже несмотря на полученные тяжелые ранения", - говорится в сообщении.Между тем, представители краевого министерства соцзащиты под руководством министра Натальи Оськиной работают в учебном центре Омска, где находятся мобилизованные жители Алтайского края."В учебном центре Омска будем работать три дня. Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими... Мы обязательно проинформируем наших мобилизованных о том, какую помощь оказываем их семьям. И, конечно же, спросим, что тревожит ребят, на что нужно обратить внимание. По возвращению обязательно придем в семьи и решим те вопросы, которые они обозначили", - цитирует Оськину пресс-служба.Также сотрудники министерства доставили мобилизованным гуманитарную помощь.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алтайский край

омск

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виктор томенко, алтайский край, омск, россия, одноклассники, частичная мобилизация в россии