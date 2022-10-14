https://ria.ru/20221014/aziya-1823997247.html
Россия открыта к укреплению кооперации с Центральной Азией, заявил Путин
Россия открыта к укреплению кооперации с Центральной Азией, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022
Россия открыта к укреплению кооперации с Центральной Азией, заявил Путин
Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией, в частности, к созданию новых цепочек сбыта, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:16
2022-10-14T13:16
2022-10-14T13:45
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией, в частности, к созданию новых цепочек сбыта, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу."Со своей стороны Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с нашими центральноазиатскими друзьями, в частности, к участию в созданию новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечению бесперебойного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических схем", - сказал он на саммите "Россия-Центральная Азия"."Наша страна готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона", - сказал Путин в ходе саммита "Россия - Центральная Азия".Он добавил, что сотрудничество России и Центральной Азии в области энергетической безопасности укрепляется, речь, в частности, идет о строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий.Также Путин отметил, что Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии, а общий объем прямых инвестиций составляет порядка 5 миллиардов долларов.Перспективными российский лидер назвал такие направления, как расширение маршрутов транспортировки нефти, а также совместная разработка запасов энергоресурсов в Каспийском море, обеспечение доступным и чистым газомоторным топливом, строительство и расширение турбопроводов, увеличение объемов торговли углем и его транспортировки на азиатские рынки.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия - Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.
https://ria.ru/20221014/putin-1823953810.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, владимир путин, средняя азия, центральная азия, в мире
Россия, Азия, Владимир Путин, Средняя Азия, Центральная Азия, В мире
13:16 14.10.2022 (обновлено: 13:45 14.10.2022)
Россия открыта к укреплению кооперации с Центральной Азией, заявил Путин
Путин: Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией, в частности, к созданию новых цепочек сбыта, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.
"Со своей стороны Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с нашими центральноазиатскими друзьями, в частности, к участию в созданию новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечению бесперебойного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических схем", - сказал он на саммите "Россия-Центральная Азия".
"Наша страна готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона", - сказал Путин в ходе саммита "Россия - Центральная Азия".
Он добавил, что сотрудничество России и Центральной Азии в области энергетической безопасности укрепляется, речь, в частности, идет о строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий.
Также Путин отметил, что Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии, а общий объем прямых инвестиций составляет порядка 5 миллиардов долларов.
"Запущен механизм перестройки и перенастройки механизмов финансовых расчетов, исключающий ненужное участие в них западных компаний и операторов. Вместо SWIFT
мы уже переходим на использование расчетов по контрактам хорошо зарекомендовавшей себя российской системы передачи финансовых сообщений", - добавил президент.
Перспективными российский лидер назвал такие направления, как расширение маршрутов транспортировки нефти, а также совместная разработка запасов энергоресурсов в Каспийском море
, обеспечение доступным и чистым газомоторным топливом, строительство и расширение турбопроводов, увеличение объемов торговли углем и его транспортировки на азиатские рынки.
В пятницу в Астане
проходит первый в истории саммит в формате "Россия - Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.