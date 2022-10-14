https://ria.ru/20221014/aziya-1823997247.html

Россия открыта к укреплению кооперации с Центральной Азией, заявил Путин

Россия открыта к укреплению кооперации с Центральной Азией, заявил Путин - РИА Новости, 14.10.2022

Россия открыта к укреплению кооперации с Центральной Азией, заявил Путин

Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией, в частности, к созданию новых цепочек сбыта, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:16

2022-10-14T13:16

2022-10-14T13:45

россия

азия

владимир путин

средняя азия

центральная азия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией, в частности, к созданию новых цепочек сбыта, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу."Со своей стороны Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с нашими центральноазиатскими друзьями, в частности, к участию в созданию новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечению бесперебойного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических схем", - сказал он на саммите "Россия-Центральная Азия"."Наша страна готова оказать практическое содействие в восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии, что, безусловно, повысит энергетическую безопасность всех стран региона", - сказал Путин в ходе саммита "Россия - Центральная Азия".Он добавил, что сотрудничество России и Центральной Азии в области энергетической безопасности укрепляется, речь, в частности, идет о строительстве атомных станций, внедрении цифровых технологий.Также Путин отметил, что Россия является ведущим инвестором в экономику стран Центральной Азии, а общий объем прямых инвестиций составляет порядка 5 миллиардов долларов.Перспективными российский лидер назвал такие направления, как расширение маршрутов транспортировки нефти, а также совместная разработка запасов энергоресурсов в Каспийском море, обеспечение доступным и чистым газомоторным топливом, строительство и расширение турбопроводов, увеличение объемов торговли углем и его транспортировки на азиатские рынки.В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия - Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона - Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

https://ria.ru/20221014/putin-1823953810.html

https://ria.ru/20221014/putin-1824003566.html

россия

азия

средняя азия

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, азия, владимир путин, средняя азия, центральная азия, в мире