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Ситуация в Афганистане влияет на безопасность Таджикистана, заявил Рахмон - РИА Новости, 14.10.2022
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Ситуация в Афганистане влияет на безопасность Таджикистана, заявил Рахмон
Ситуация в Афганистане влияет на безопасность Таджикистана, заявил Рахмон - РИА Новости, 14.10.2022
Ситуация в Афганистане влияет на безопасность Таджикистана, заявил Рахмон
Ситуация в Афганистане напрямую влияет на безопасность Таджикистана, заявил в пятницу на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане президент Таджикистана... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:30
2022-10-14T17:46
в мире
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 14 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Ситуация в Афганистане напрямую влияет на безопасность Таджикистана, заявил в пятницу на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане президент Таджикистана Эмомали Рахмон."Ситуация в Афганистане напрямую влияет на нашу безопасность, Таджикистан как ближайший сосед всегда выступал и выступает за становление этой страны в качестве мирного, свободного от терроризма от войн и наркотиков государства", - сообщил он.Рахмон констатировал, что заметно осложнилась ситуация по всему периметру таджикско-афганской границы, которая составляет более 60% всей линии границы Центральной Азии с Афганистаном.По его словам, Таджикистан с озабоченностью наблюдает за расширением в Афганистане деятельности различных террористических и экстремистских сил.Он заявил, что "вызывает тревогу концентрация боевых отрядов в граничащих с Таджикистаном провинциях Афганистана и формирование в северо-восточных районах спецподразделений смертников".По его словам, по всей стране на базе общеообразовательных школ в срочном порядке создается сеть медресе для подготовки десятков тысяч моджахедов, включая смертников."Очевидно, что в непосредственной близости от нас создается плацдарм для эскалации радикально-экстремисткой идеологии", - отметил Рахмон.Он также сообщил, что в Таджикистане на границе с Афганистаном возведено более 175 пограничных объектов. "Мы стараемся укреплять границу и создавать необходимую инфраструктуру. За 2,5 года мы построили на афганском направлении более 175 объектов пограничных застав, но этого недостаточно", - сообщил президент.По его словам, в советское время эту границу охраняли более 30 тысяч пограничников, было 45 летательных аппаратов, а все это сейчас возложено на Таджикистан.
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в мире, эмомали рахмон, афганистан, таджикистан, астана
В мире, Эмомали Рахмон, Афганистан, Таджикистан, Астана
17:30 14.10.2022 (обновлено: 17:46 14.10.2022)
 
Ситуация в Афганистане влияет на безопасность Таджикистана, заявил Рахмон

Президент Таджикистана Рахмон: ситуация в Афганистане влияет на безопасность страны

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 14 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Ситуация в Афганистане напрямую влияет на безопасность Таджикистана, заявил в пятницу на саммите "Россия - Центральная Азия" в Астане президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
"Ситуация в Афганистане напрямую влияет на нашу безопасность, Таджикистан как ближайший сосед всегда выступал и выступает за становление этой страны в качестве мирного, свободного от терроризма от войн и наркотиков государства", - сообщил он.
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Рахмон констатировал, что заметно осложнилась ситуация по всему периметру таджикско-афганской границы, которая составляет более 60% всей линии границы Центральной Азии с Афганистаном.
По его словам, Таджикистан с озабоченностью наблюдает за расширением в Афганистане деятельности различных террористических и экстремистских сил.
Он заявил, что "вызывает тревогу концентрация боевых отрядов в граничащих с Таджикистаном провинциях Афганистана и формирование в северо-восточных районах спецподразделений смертников".
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По его словам, по всей стране на базе общеообразовательных школ в срочном порядке создается сеть медресе для подготовки десятков тысяч моджахедов, включая смертников.
"Очевидно, что в непосредственной близости от нас создается плацдарм для эскалации радикально-экстремисткой идеологии", - отметил Рахмон.
Он также сообщил, что в Таджикистане на границе с Афганистаном возведено более 175 пограничных объектов. "Мы стараемся укреплять границу и создавать необходимую инфраструктуру. За 2,5 года мы построили на афганском направлении более 175 объектов пограничных застав, но этого недостаточно", - сообщил президент.
По его словам, в советское время эту границу охраняли более 30 тысяч пограничников, было 45 летательных аппаратов, а все это сейчас возложено на Таджикистан.
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В миреЭмомали РахмонАфганистанТаджикистанАстана
 
 
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