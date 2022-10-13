https://ria.ru/20221013/volontery-1823589468.html

Путин призвал поддержать волонтерские движения

Путин призвал поддержать волонтерские движения - РИА Новости, 13.10.2022

Путин призвал поддержать волонтерские движения

Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на необходимость укреплять сотрудничество стран в гуманитарной... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:26

2022-10-13T09:26

2022-10-13T09:28

владимир путин

россия

азия

общество

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на необходимость укреплять сотрудничество стран в гуманитарной сфере и поддерживать волонтерские движения."Упомяну и о важности укрепления многостороннего сотрудничества государств-участников совещания в социальной и культурно-гуманитарной сферах, продвижение межцивилизационного диалога и контактов между людьми. Поддержки, в частности, требуют и волонтерские движения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221004/volontery-1821520515.html

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, азия, общество