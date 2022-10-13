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Путин призвал поддержать волонтерские движения - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин призвал поддержать волонтерские движения
Путин призвал поддержать волонтерские движения - РИА Новости, 13.10.2022
Путин призвал поддержать волонтерские движения
Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на необходимость укреплять сотрудничество стран в гуманитарной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:26
2022-10-13T09:28
владимир путин
россия
азия
общество
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на необходимость укреплять сотрудничество стран в гуманитарной сфере и поддерживать волонтерские движения."Упомяну и о важности укрепления многостороннего сотрудничества государств-участников совещания в социальной и культурно-гуманитарной сферах, продвижение межцивилизационного диалога и контактов между людьми. Поддержки, в частности, требуют и волонтерские движения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221004/volontery-1821520515.html
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владимир путин, россия, азия, общество
Владимир Путин, Россия, Азия, Общество
09:26 13.10.2022 (обновлено: 09:28 13.10.2022)
 
Путин призвал поддержать волонтерские движения

Президент Путин на саммите СВМДА высказался о важности поддержки волонтерских движений

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии указал на необходимость укреплять сотрудничество стран в гуманитарной сфере и поддерживать волонтерские движения.
"Упомяну и о важности укрепления многостороннего сотрудничества государств-участников совещания в социальной и культурно-гуманитарной сферах, продвижение межцивилизационного диалога и контактов между людьми. Поддержки, в частности, требуют и волонтерские движения", - сказал Путин.
Волонтер за работой - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 18:06
Совфед расширил перечень видов волонтерской деятельности
 
Владимир ПутинРоссияАзияОбщество
 
 
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