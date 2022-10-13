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Венецианская скульптура теперь на вечном "техобслуживании" из-за климата - РИА Новости, 13.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221013/skulptura-1823762445.html
Венецианская скульптура теперь на вечном "техобслуживании" из-за климата
Венецианская скульптура теперь на вечном "техобслуживании" из-за климата - РИА Новости, 13.10.2022
Венецианская скульптура теперь на вечном "техобслуживании" из-за климата
Надгробие Антонио Кановы оказалось на "техобслуживании" из-за климата в Венеции, сообщает The Art Newspapper. Проводиться оно будет каждые два года. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:20
2022-10-13T17:20
культура
новости культуры
искусство
реставрация
венеция
климат
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Надгробие Антонио Кановы оказалось на "техобслуживании" из-за климата в Венеции, сообщает The Art Newspapper. Проводиться оно будет каждые два года. Памятник создан из каррарского мрамора. Он разрушается из-за солей, находящихся в воде. Последние поднимаются из-за капиллярного эффекта из почвы, оседают на скульптуре и кристаллизуются. Реставраторы 13 раз накладывали специальные компрессы, чтобы их вывести. Но это не единственные проблемы произведения. Во время предыдущего ремонта на статую нанесли акриловую смолу в неправильной концентрации. Из-за этого мрамор разбух и потрескался. Еще одна трудность — желтые пятна от ржавчины на железных скобах. Последние заменили на другие — из нержавеющей стали. Но пришлось демонтировать часть основания надгробия. Также ученые выяснили, почему на некоторых статуях из композиции появлялась влага. Оказалось, что были забиты две водосточные трубы. Вместо того, чтобы отводить воду с крыши в трубопроводы, они направляли ее в сторону кирпичной кладки церкви. Антонио Канова (1757-1822) считается одним из наиболее важных представителей неоклассицизма в западноевропейской скульптуре. Надгробие в Венеции было установлено для его сердца. Прах мастера — в его родном городе Поссаньо, а правая рука — в Венецианской академии изящных искусств.
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новости культуры, искусство, реставрация, венеция, климат
Культура, Новости культуры, Искусство, Реставрация, Венеция, Климат
17:20 13.10.2022
 
Венецианская скульптура теперь на вечном "техобслуживании" из-за климата

Надгробие Антонио Кановы оказалось на "техобслуживании" из-за климата в Венеции

CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens / Надгробие итальянского скульптора Антонио Канова в Венеции
Надгробие итальянского скульптора Антонио Канова в Венеции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Didier Descouens /
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Надгробие Антонио Кановы оказалось на "техобслуживании" из-за климата в Венеции, сообщает The Art Newspapper. Проводиться оно будет каждые два года.
Памятник создан из каррарского мрамора. Он разрушается из-за солей, находящихся в воде. Последние поднимаются из-за капиллярного эффекта из почвы, оседают на скульптуре и кристаллизуются. Реставраторы 13 раз накладывали специальные компрессы, чтобы их вывести.
Но это не единственные проблемы произведения. Во время предыдущего ремонта на статую нанесли акриловую смолу в неправильной концентрации. Из-за этого мрамор разбух и потрескался.
Еще одна трудность — желтые пятна от ржавчины на железных скобах. Последние заменили на другие — из нержавеющей стали. Но пришлось демонтировать часть основания надгробия.
Также ученые выяснили, почему на некоторых статуях из композиции появлялась влага. Оказалось, что были забиты две водосточные трубы. Вместо того, чтобы отводить воду с крыши в трубопроводы, они направляли ее в сторону кирпичной кладки церкви.
Антонио Канова (1757-1822) считается одним из наиболее важных представителей неоклассицизма в западноевропейской скульптуре. Надгробие в Венеции было установлено для его сердца. Прах мастера — в его родном городе Поссаньо, а правая рука — в Венецианской академии изящных искусств.
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