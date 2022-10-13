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ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/pvo-1823728025.html
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости, 13.10.2022
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области
Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:29
2022-10-13T14:46
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также сбили 10 американских противорадиолокационных ракет HARM, сообщили в Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
херсонская область
луганская народная республика
россия
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украина, херсонская область , луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
14:29 13.10.2022 (обновлено: 14:46 13.10.2022)
 
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области

Российские ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области

© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service PoolИспытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха"
Испытание украинской реактивной системы залпового огня Ольха - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service Pool
Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также сбили 10 американских противорадиолокационных ракет HARM, сообщили в Минобороны РФ.
"Перехвачены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS, а также украинских "Ольха" в районах населенных пунктов Троицкое Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Корсунка, Новорайск, Каховка, Антоновка, Новая Каховка Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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