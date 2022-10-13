https://ria.ru/20221013/pvo-1823728025.html

ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области

ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости, 13.10.2022

ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области

Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:29

2022-10-13T14:29

2022-10-13T14:46

специальная военная операция на украине

украина

херсонская область

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также сбили 10 американских противорадиолокационных ракет HARM, сообщили в Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

херсонская область

луганская народная республика

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украина, херсонская область , луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины