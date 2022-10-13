https://ria.ru/20221013/pvo-1823728025.html
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости, 13.10.2022
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области
Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:29
2022-10-13T14:29
2022-10-13T14:46
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/10/1549511033_101:0:3289:1793_1920x0_80_0_0_f345c51e64fc46b151f66db5fee73538.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО перехватили 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и украинских "Ольха" в ЛНР и Херсонской области, а также сбили 10 американских противорадиолокационных ракет HARM, сообщили в Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны РФ, в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты 10 американских противорадиолокационных ракет HARM.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
херсонская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/10/1549511033_499:0:2890:1793_1920x0_80_0_0_d8df241ae9fd79838ab218ee9865b361.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, херсонская область , луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
14:29 13.10.2022 (обновлено: 14:46 13.10.2022)
ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области
Российские ПВО перехватили 16 снарядов HIMARS и "Ольха" в ЛНР и Херсонской области