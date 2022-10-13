https://ria.ru/20221013/puteshestviya-1823764226.html
Россияне стали чаще отдыхать в горах, соблюдая правила безопасности
Россияне стали чаще отдыхать в горах, соблюдая правила безопасности - РИА Новости, 13.10.2022
Россияне стали чаще отдыхать в горах, соблюдая правила безопасности
Общая численность выходящих на маршруты зарегистрированных туристских групп в России за год увеличилась в два раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:19
2022-10-13T17:19
2022-10-13T17:19
туризм
новости - туризм
туризм
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
отдых в россии
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Общая численность выходящих на маршруты зарегистрированных туристских групп в России за год увеличилась в два раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.В 2020 году о своем путешествии ведомству сообщили более девяти тысяч туристских групп общей численностью свыше 80 тысяч человек. В 2021-м — уже более 18 тысяч групп с числом путешественников свыше 200 тысяч, сказал собеседник агентства.За девять месяцев текущего года показатели 2021 года уже превышены. Для удобства туристов на официальном портале МЧС России размещен специальный сервис, позволяющий быстро зарегистрировать маршрут даже с мобильного устройства."С ростом внутреннего туризма в стране наблюдается повышение уровня соблюдения культуры безопасности среди организаторов поездок и самостоятельных путешественников. Так, для проведения поисково-спасательных работ в горах наши подразделения в прошлом году привлекались более 600 раз, в этом году уже менее 500 раз", — подчеркнул собеседник агентства.Он добавил, что для оперативной помощи путешественникам в ряде регионов организованы контрольно-спасательные посты во время пика активности туризма. Для прогнозирования опасностей на маршрутах применяются технологии искусственного интеллекта и космического мониторинга. Кроме того, в поисково-спасательных работах активно используются беспилотные авиационные системы.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), отдых в России
Россияне стали чаще отдыхать в горах, соблюдая правила безопасности
МЧС: россияне стали чаще отдыхать в горах и реже нуждаться в помощи спасателей
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Общая численность выходящих на маршруты зарегистрированных туристских групп в России за год увеличилась в два раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
В 2020 году о своем путешествии ведомству сообщили более девяти тысяч туристских групп общей численностью свыше 80 тысяч человек. В 2021-м — уже более 18 тысяч групп с числом путешественников свыше 200 тысяч, сказал собеседник агентства.
За девять месяцев текущего года показатели 2021 года уже превышены. Для удобства туристов на официальном портале МЧС России размещен специальный сервис, позволяющий быстро зарегистрировать маршрут даже с мобильного устройства.
"С ростом внутреннего туризма в стране наблюдается повышение уровня соблюдения культуры безопасности среди организаторов поездок и самостоятельных путешественников. Так, для проведения поисково-спасательных работ в горах наши подразделения в прошлом году привлекались более 600 раз, в этом году уже менее 500 раз", — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что для оперативной помощи путешественникам в ряде регионов организованы контрольно-спасательные посты во время пика активности туризма. Для прогнозирования опасностей на маршрутах применяются технологии искусственного интеллекта и космического мониторинга. Кроме того, в поисково-спасательных работах активно используются беспилотные авиационные системы.