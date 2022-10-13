https://ria.ru/20221013/povrezhdeniya-1823653960.html
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции - РИА Новости, 13.10.2022
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции
Жилые дома, автомобили и 15 трансформаторных подстанций повреждены в результате обстрелов Донецка в четверг, сообщил офицер народной милиции ДНР Андрей... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Жилые дома, автомобили и 15 трансформаторных подстанций повреждены в результате обстрелов Донецка в четверг, сообщил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.По его словам, обстрел Донецка ведется с западного направления, украинские вооруженные силы используют "натовское" оружие калибрами 152 и 155 мм, а удары приходятся в район с многоэтажными домами."В результате таких обстрелов обесточены 15 трансформаторных подстанций. По Петровскому району повреждены жилые дома, автомобили… К счастью, сообщений о гибели людей нет, есть сообщения о тех, кто получил ранения", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221013/dnr-1823636895.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
12:20 13.10.2022 (обновлено: 12:27 13.10.2022)
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции
Дома и трансформаторные подстанции повреждены обстрелами в Донецке