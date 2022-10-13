Рейтинг@Mail.ru
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/povrezhdeniya-1823653960.html
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции - РИА Новости, 13.10.2022
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции
Жилые дома, автомобили и 15 трансформаторных подстанций повреждены в результате обстрелов Донецка в четверг, сообщил офицер народной милиции ДНР Андрей... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:20
2022-10-13T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807969206_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_21fa85713b96093e80aab0e4509fc0dc.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Жилые дома, автомобили и 15 трансформаторных подстанций повреждены в результате обстрелов Донецка в четверг, сообщил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.По его словам, обстрел Донецка ведется с западного направления, украинские вооруженные силы используют "натовское" оружие калибрами 152 и 155 мм, а удары приходятся в район с многоэтажными домами."В результате таких обстрелов обесточены 15 трансформаторных подстанций. По Петровскому району повреждены жилые дома, автомобили… К счастью, сообщений о гибели людей нет, есть сообщения о тех, кто получил ранения", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20221013/dnr-1823636895.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807969206_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_e7031ca4c949f0d365aae8ea39783d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Петровский район
12:20 13.10.2022 (обновлено: 12:27 13.10.2022)
 
В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции

Дома и трансформаторные подстанции повреждены обстрелами в Донецке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЭлектроподстанция "Хованская"
Электроподстанция Хованская - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Электроподстанция "Хованская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Жилые дома, автомобили и 15 трансформаторных подстанций повреждены в результате обстрелов Донецка в четверг, сообщил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.
По его словам, обстрел Донецка ведется с западного направления, украинские вооруженные силы используют "натовское" оружие калибрами 152 и 155 мм, а удары приходятся в район с многоэтажными домами.
"В результате таких обстрелов обесточены 15 трансформаторных подстанций. По Петровскому району повреждены жилые дома, автомобили… К счастью, сообщений о гибели людей нет, есть сообщения о тех, кто получил ранения", - сказал Баевский в эфире Первого канала.
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
11:42Специальная военная операция на Украине
ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаПетровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала