https://ria.ru/20221013/povrezhdeniya-1823653960.html

В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции

В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции - РИА Новости, 13.10.2022

В Донецке из-за обстрела были повреждены дома и трансформаторные подстанции

Жилые дома, автомобили и 15 трансформаторных подстанций повреждены в результате обстрелов Донецка в четверг, сообщил офицер народной милиции ДНР Андрей... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:20

2022-10-13T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Жилые дома, автомобили и 15 трансформаторных подстанций повреждены в результате обстрелов Донецка в четверг, сообщил офицер народной милиции ДНР Андрей Баевский.По его словам, обстрел Донецка ведется с западного направления, украинские вооруженные силы используют "натовское" оружие калибрами 152 и 155 мм, а удары приходятся в район с многоэтажными домами."В результате таких обстрелов обесточены 15 трансформаторных подстанций. По Петровскому району повреждены жилые дома, автомобили… К счастью, сообщений о гибели людей нет, есть сообщения о тех, кто получил ранения", - сказал Баевский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20221013/dnr-1823636895.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, петровский район