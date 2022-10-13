Рейтинг@Mail.ru
"Поезд Победы" прибудет в Липецк - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20221013/poezd-1823680692.html
"Поезд Победы" прибудет в Липецк
"Поезд Победы" прибудет в Липецк - РИА Новости, 13.10.2022
"Поезд Победы" прибудет в Липецк
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:58
2022-10-13T12:58
липецкая область
липецк
игорь артамонов
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823679702_0:100:3288:1950_1920x0_80_0_0_f89200bb48dcefa68df42c59fe7f2c2b.jpg
ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Поезд Победы" будет стоять на железнодорожном вокзале и будет доступен для всехжелающих.Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. "Музей производит сильное впечатление. Хорошо воссозданы картины войны, великой Победы, которую советский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тяготы и лишения людей, какие они пережили в это трагическое время. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям", - отметил Артамонов.После Липецка поезд отправится в Воронеж.
https://ria.ru/20220508/muzey-1787505886.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823679702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e856e093da3aae39b5544eb5dd55b54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь артамонов, технологии, общество
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Технологии, Общество
12:58 13.10.2022
 

"Поезд Победы" прибудет в Липецк

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОдин из вагонов "Поезда Победы"
Один из вагонов Поезда Победы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Поезд Победы" будет стоять на железнодорожном вокзале и будет доступен для всехжелающих.
Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники.
"Музей производит сильное впечатление. Хорошо воссозданы картины войны, великой Победы, которую советский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тяготы и лишения людей, какие они пережили в это трагическое время. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям", - отметил Артамонов.
После Липецка поезд отправится в Воронеж.
Иммерсивный историко-просветительский музей Поезд Победы
8 мая, 14:02
"Поезд Победы" стартует 9 мая с Киевского вокзала
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала