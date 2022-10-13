https://ria.ru/20221013/poezd-1823680692.html
"Поезд Победы" прибудет в Липецк
"Поезд Победы" прибудет в Липецк - РИА Новости, 13.10.2022
"Поезд Победы" прибудет в Липецк
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:58
2022-10-13T12:58
2022-10-13T12:58
липецкая область
липецк
игорь артамонов
технологии
общество
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ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Поезд Победы" будет стоять на железнодорожном вокзале и будет доступен для всехжелающих.Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. "Музей производит сильное впечатление. Хорошо воссозданы картины войны, великой Победы, которую советский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тяготы и лишения людей, какие они пережили в это трагическое время. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям", - отметил Артамонов.После Липецка поезд отправится в Воронеж.
https://ria.ru/20220508/muzey-1787505886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов, технологии, общество
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Технологии, Общество
ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Поезд Победы" будет стоять на железнодорожном вокзале и будет доступен для всехжелающих.
Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники.
"Музей производит сильное впечатление. Хорошо воссозданы картины войны, великой Победы, которую советский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тяготы и лишения людей, какие они пережили в это трагическое время. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям", - отметил Артамонов.
После Липецка поезд отправится в Воронеж
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