https://ria.ru/20221013/poezd-1823680692.html

"Поезд Победы" прибудет в Липецк

"Поезд Победы" прибудет в Липецк - РИА Новости, 13.10.2022

"Поезд Победы" прибудет в Липецк

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:58

2022-10-13T12:58

2022-10-13T12:58

липецкая область

липецк

игорь артамонов

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823679702_0:100:3288:1950_1920x0_80_0_0_f89200bb48dcefa68df42c59fe7f2c2b.jpg

ЛИПЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" – инсталляция о Великой Отечественной войне - прибудет в ближайшие выходные в Липецк и пробудет в городе два дня, сообщил глава региона Игорь Артамонов."Поезд Победы" будет стоять на железнодорожном вокзале и будет доступен для всехжелающих.Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Выставка дополнена уникальным мультимедийным сопровождением: используется объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. "Музей производит сильное впечатление. Хорошо воссозданы картины войны, великой Победы, которую советский народ одержал над фашистами. Чувствуешь все тяготы и лишения людей, какие они пережили в это трагическое время. Это наша память, наша история, которую необходимо передавать следующим поколениям", - отметил Артамонов.После Липецка поезд отправится в Воронеж.

https://ria.ru/20220508/muzey-1787505886.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецк, игорь артамонов, технологии, общество