https://ria.ru/20221013/peregovory-1823814975.html
Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины
Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины - РИА Новости, 13.10.2022
Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины
Нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:03
2022-10-13T18:03
2022-10-13T18:03
владимир путин
юрий ушаков
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_459a1efd245c59349b9f7f3cd81b51c8.jpg
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на Украине, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нет, наверное, нельзя", - сказал Ушаков. Он отметил, что во время переговоров политики потратили очень много времени на обсуждения торгово-политической тематики, газовые соглашения и активизацию торгово-экономических отношений. "Так что просто время на это ушло", - объяснил Ушаков.
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823800721.html
украина
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823687657_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_cad43c8b0c76442e332a96a174fb5eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, юрий ушаков, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины
Ушаков: из того, что Эрдоган не поднял тему Украины, нельзя делать политические выводы