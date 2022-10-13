https://ria.ru/20221013/peregovory-1823814975.html

Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины

Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины - РИА Новости, 13.10.2022

Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины

Нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:03

2022-10-13T18:03

2022-10-13T18:03

владимир путин

юрий ушаков

украина

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на Украине, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нет, наверное, нельзя", - сказал Ушаков. Он отметил, что во время переговоров политики потратили очень много времени на обсуждения торгово-политической тематики, газовые соглашения и активизацию торгово-экономических отношений. "Так что просто время на это ушло", - объяснил Ушаков.

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823800721.html

украина

россия

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, юрий ушаков, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган