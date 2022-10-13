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Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины - РИА Новости, 13.10.2022
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Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины
Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины - РИА Новости, 13.10.2022
Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины
Нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:03
2022-10-13T18:03
владимир путин
юрий ушаков
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на Украине, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Нет, наверное, нельзя", - сказал Ушаков. Он отметил, что во время переговоров политики потратили очень много времени на обсуждения торгово-политической тематики, газовые соглашения и активизацию торгово-экономических отношений. "Так что просто время на это ушло", - объяснил Ушаков.
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владимир путин, юрий ушаков, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Юрий Ушаков, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
18:03 13.10.2022
 
Ушаков объяснил, почему Путин и Эрдоган не поднимали тему Украины

Ушаков: из того, что Эрдоган не поднял тему Украины, нельзя делать политические выводы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Нельзя делать политические выводы из того, что президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не поднял тему конфликта на Украине, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, наверное, нельзя", - сказал Ушаков. Он отметил, что во время переговоров политики потратили очень много времени на обсуждения торгово-политической тематики, газовые соглашения и активизацию торгово-экономических отношений. "Так что просто время на это ушло", - объяснил Ушаков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 17:26Специальная военная операция на Украине
В Кремле не слышали об идее Эрдогана о пятисторонней встрече по Украине
 
Владимир ПутинЮрий УшаковУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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