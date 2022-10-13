https://ria.ru/20221013/patriot-1823820363.html

Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot

Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot - РИА Новости, 13.10.2022

Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot

Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:19

2022-10-13T18:19

2022-10-13T18:19

в мире

мариуш блащак

анджей дуда

польша

сша

нато

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи глав военных ведомств стран НАТО."Уже скоро, завтра, мы сможем представить первые эффекты нашей работы. Завтра на полигоне в Торуни мы представим первую систему Patriot, которая готова защищать небо над Польшей", - сказал Блащак."У нас есть ПВО и ПРО благодаря сотрудничеству с США и Великобританией", - добавил он.В свою очередь пресс-служба польского военного ведомства сообщила, что за испытанием Patriot будет наблюдать президент Польши Анджей Дуда.Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, весной текущего года в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные сообщили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.

https://ria.ru/20221012/pomosch-1823518606.html

https://ria.ru/20221013/nato-1823818718.html

польша

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в мире, мариуш блащак, анджей дуда, польша, сша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )