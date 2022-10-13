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Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot - РИА Новости, 13.10.2022
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Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot
Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot - РИА Новости, 13.10.2022
Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot
Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:19
2022-10-13T18:19
в мире
мариуш блащак
анджей дуда
польша
сша
нато
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи глав военных ведомств стран НАТО."Уже скоро, завтра, мы сможем представить первые эффекты нашей работы. Завтра на полигоне в Торуни мы представим первую систему Patriot, которая готова защищать небо над Польшей", - сказал Блащак."У нас есть ПВО и ПРО благодаря сотрудничеству с США и Великобританией", - добавил он.В свою очередь пресс-служба польского военного ведомства сообщила, что за испытанием Patriot будет наблюдать президент Польши Анджей Дуда.Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, весной текущего года в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные сообщили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.
https://ria.ru/20221012/pomosch-1823518606.html
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в мире, мариуш блащак, анджей дуда, польша, сша, нато, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Мариуш Блащак, Анджей Дуда, Польша, США, НАТО, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
18:19 13.10.2022
 
Польша протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot

Министр обороны Блащак: Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Польша в пятницу протестирует свой первый комплекс ПРО Patriot, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам после встречи глав военных ведомств стран НАТО.
"Уже скоро, завтра, мы сможем представить первые эффекты нашей работы. Завтра на полигоне в Торуни мы представим первую систему Patriot, которая готова защищать небо над Польшей", - сказал Блащак.
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"У нас есть ПВО и ПРО благодаря сотрудничеству с США и Великобританией", - добавил он.
В свою очередь пресс-служба польского военного ведомства сообщила, что за испытанием Patriot будет наблюдать президент Польши Анджей Дуда.
Польша на основе Patriot планирует создать в республике систему ПВО средней дальности. В рамках контракта, заключенного в марте 2018 года, весной текущего года в Польшу были доставлены первые две батареи Patriot. Позже польские военные сообщили, что намерены приобрести еще три дивизиона (шесть батарей) Patriot.
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В миреМариуш БлащакАнджей ДудаПольшаСШАНАТОПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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