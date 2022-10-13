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Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/mobilizovannye-1823751005.html
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:25
2022-10-13T16:10
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
челябинская область
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в зоне спецоперации, если доклад и был, то по линии Минобороны РФ.Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что пятеро жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли, их семьям будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей каждой."Я не знаю, если докладывали, то по линии министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
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россия
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владимир путин, россия, челябинская область
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Челябинская область
15:25 13.10.2022 (обновлено: 16:10 13.10.2022)
 
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных

Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в зоне спецоперации, если доклад и был, то по линии Минобороны РФ.
Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что пятеро жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли, их семьям будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей каждой.
"Я не знаю, если докладывали, то по линии министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
Военнослужащий ВС России в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:30Специальная военная операция на Украине
Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЧелябинская область
 
 
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