https://ria.ru/20221013/mobilizovannye-1823751005.html
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:25
2022-10-13T15:25
2022-10-13T16:10
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
челябинская область
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в зоне спецоперации, если доклад и был, то по линии Минобороны РФ.Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что пятеро жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли, их семьям будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей каждой."Я не знаю, если докладывали, то по линии министерства обороны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html
россия
челябинская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, челябинская область
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Челябинская область
15:25 13.10.2022 (обновлено: 16:10 13.10.2022)
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных
Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных