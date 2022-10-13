https://ria.ru/20221013/mobilizovannye-1823751005.html

Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных

Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных - РИА Новости, 13.10.2022

Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:25

2022-10-13T15:25

2022-10-13T16:10

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

челябинская область

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает о том, докладывали ли Владимиру Путину о гибели пяти мобилизованных из Челябинской области в зоне спецоперации, если доклад и был, то по линии Минобороны РФ.Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщила, что пятеро жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, погибли, их семьям будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей каждой."Я не знаю, если докладывали, то по линии министерства обороны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, челябинская область