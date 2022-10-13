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В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой
В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой - РИА Новости, 13.10.2022
В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой
В Санкт-Петербурге 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:38
2022-10-13T19:38
2022-10-13T19:38
специальная военная операция на украине
общество
борис пиотровский
сергей шойгу
санкт-петербург
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частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."На сегодняшний вечер домой отправились 37 человек", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.По его словам, штаб по вопросам частичной мобилизации на территории Петербурга продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу "ВКонтакте" губернатора, горячую линию 122 и через другие источники.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой
Вице-губернатор Пиотровский: в Петербурге 37 ошибочно мобилизованных мужчин вернули домой