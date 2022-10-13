https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823844520.html

В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой

В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой - РИА Новости, 13.10.2022

В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой

В Санкт-Петербурге 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:38

2022-10-13T19:38

2022-10-13T19:38

специальная военная операция на украине

общество

борис пиотровский

сергей шойгу

санкт-петербург

россия

украина

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."На сегодняшний вечер домой отправились 37 человек", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.По его словам, штаб по вопросам частичной мобилизации на территории Петербурга продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу "ВКонтакте" губернатора, горячую линию 122 и через другие источники.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

санкт-петербург

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, борис пиотровский, сергей шойгу, санкт-петербург, россия, украина, частичная мобилизация в россии