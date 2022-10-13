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В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой
В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой - РИА Новости, 13.10.2022
В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой
В Санкт-Петербурге 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:38
2022-10-13T19:38
специальная военная операция на украине
общество
борис пиотровский
сергей шойгу
санкт-петербург
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский."На сегодняшний вечер домой отправились 37 человек", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.По его словам, штаб по вопросам частичной мобилизации на территории Петербурга продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу "ВКонтакте" губернатора, горячую линию 122 и через другие источники.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, борис пиотровский, сергей шойгу, санкт-петербург, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Борис Пиотровский, Сергей Шойгу, Санкт-Петербург, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
19:38 13.10.2022
 
В Петербурге 37 ошибочно мобилизованных жителей вернулись домой

Вице-губернатор Пиотровский: в Петербурге 37 ошибочно мобилизованных мужчин вернули домой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – РИА Новости. В Санкт-Петербурге 37 жителей, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
"На сегодняшний вечер домой отправились 37 человек", - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.
По его словам, штаб по вопросам частичной мобилизации на территории Петербурга продолжает обрабатывать обращения, которые поступают на страницу "ВКонтакте" губернатора, горячую линию 122 и через другие источники.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБорис ПиотровскийСергей ШойгуСанкт-ПетербургРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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