https://ria.ru/20221013/kultura-1823678652.html

Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая

Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая - РИА Новости, 13.10.2022

Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая

В последние годы индустрия культуры стала новым локомотивом экономического роста Китая, играя важную роль в стимулировании трансформации и обновления... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:02

2022-10-13T13:02

2022-10-13T13:02

россия-китай: главное

китай

шанхай

экономика

министерство коммерции кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823681327_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_3962c1c5219c7f91f6262eba4e611a91.jpg

МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние годы индустрия культуры стала новым локомотивом экономического роста Китая, играя важную роль в стимулировании трансформации и обновления национальной экономики, а также в повышении уровня жизни людей.Китайская культура имеет долгую историю, однако Китай начал рассматривать культуру в качестве индустрии довольно поздно. В 2002 году Китай представил план углубления реформы системы культуры и развития индустрии культуры. В 2012 году была обозначена цель по "превращению индустрии культуры в несущую конструкцию национальной экономики". В 2022 году выдвинута стратегия по цифровизации национальной культуры. Индустрия культуры начала постепенный переход от фазы стремительного развития к этапу качественного развития.По мере реализации целого ряда политических установок неуклонно увеличивается масштаб индустрии культуры и растёт количество субъектов рынка. Добавленная стоимость индустрии культуры Китая выросла с 1,8 триллиона юаней в 2012 году до 4,5 триллиона в 2020 году. Темп среднегодового прироста составил 12,1%. Доля индустрии культуры в ВВП увеличилась с 3,36% до 4,43%. В целях развития кластеров индустрии культуры и ведущих предприятий были созданы платформы обслуживания данной индустрии государственного, провинциального и городского уровней. По состоянию на конец 2020 года образовано 332 государственных показательных базы индустрии культуры и 40 государственных показательных парков индустрии культуры, которые стали новой жизненной силой в трансформации и обновлении местной экономики, а также в качественном развитии культурной индустрии.К настоящему времени количество предприятий сферы культуры общегосударственного масштаба увеличилось с 36 тысяч в 2012 году до 65 тысяч. Годовой доход от деятельности этих предприятий вырос с 5,6 триллиона юаней до 11,9 триллиона юаней. В целях установления тесных связей между культурой и капиталом, культурой и рынком, культурой и научно-технической сферой в Шанхае, Шэньчжэне, Пекине, Тяньцзине, Нанкине и Гуанчжоу созданы биржи авторских прав в области культуры.В настоящее время в Китае формируется сеть культурных услуг, охватывающая как города, так и деревни. По состоянию на конец 2021 года в стране насчитывалось 6183 музея, 3215 публичных библиотек, 3316 домов культуры, 40,2 тысячи культурных центров, 575,4 тысячи деревенских многопрофильных центров культурных услуг. Большая часть этих заведений работает бесплатно.Культура глубоко интегрируется с туризмом, физической культурой и спортом, наукой и техникой. Наблюдается стремительное развитие "красного" туризма, экотуризма, путешествий по местам культурного наследия и сельского туризма. Все это обогащает жизненный опыт людей и активизирует возрождение деревни. В сфере культурного туризма широко используются такие цифровые технологии как 5G, AR/VR, искусственный интеллект, сверхвысокая четкость. Благодаря новым технологиям появляются продукты культурного туризма с высоким уровнем интерактивности и широкими возможностями для познания культуры на собственном опыте.Под влиянием эпидемии коронавируса начался стремительный рост количества цифровых продуктов и услуг в сфере культуры. "Облачный туризм", "облачные выставки", "облачные представления", иммерсивный опыт, цифровое искусство и другие новые формы культуры предоставили возможность еще большему числу городских и сельских жителей в режиме онлайн насладиться богатой и многообразной культурой. Постоянно появляются новые цифровые культурные продукты с чертами китайской культуры. Например, проект "цифровой Дуньхуан" позволил превратить каменную пещеру Дуньхуан в мобильный цифровой ресурс. Пользователи из более, чем 70 стран посетили данный ресурс, а общая посещаемость превысила 16,8 миллиона раз.В 2022 году Китай способствует реализации стратегии цифровизации национальной культуры. Планируется объединить многочисленные "острова данных" и сформировать всеобщую базу данных китайской культуры для совместного использования. Это станет стимулом для интеграции индустрии культуры с еще большим количеством отраслей, даст толчок инновациям, укрепит предприятия сферы культуры, активирует новый потребительский потенциал.Вслед за непрерывным оживлением внутреннего культурного рынка ускоренными темпами развивается и международная торговля продуктами культуры. Согласно данным министерства коммерции КНР, в 2021 году общий объем внешней торговли Китая в сфере культуры впервые превысил 200 миллиардов долларов. Объем импорта и экспорта продуктов культуры составил 155,81 миллиарда долларов, что на 43,4% больше предыдущих показателей, а объем импорта и экспорта культурных услуг составил 44,22 миллиарда долларов, что на 24,3% больше предыдущих показателей.Китайские печатные издания, телесериалы, игры, аниме, а также дизайнерские, рекламные услуги и лицензии на авторские права пользуются все большей популярностью среди предприятий и жителей разных стран. Рассмотрим в качестве примера игровую индустрию. Недавно опубликованный "Отчет об игровой индустрии Китая" показывает, что в первой половине текущего года общий доход от реализации за рубежом разработанных Китаем игр составил 8,989 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%. Большой популярностью на зарубежных рынках пользуются Genshin Impact, Glory of Kings и другие китайские игры. Многие игры в "китайском стиле" демонстрируют хорошие объемы продаж на платформе STEAM и других известных международных игровых платформах.История цивилизации Китая насчитывает более 5000 лет. Уникальные культурные ресурсы заложили прочную основу для развития индустрии культуры. Китай поставил цель по построению культурной державы к 2035 году. Это означает, что в будущем индустрия культуры получит еще большее развитие.

https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813931575.html

https://ria.ru/20221011/tibet-1823078766.html

https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823093728.html

https://ria.ru/20220214/zanyatiya-1772701250.html

китай

шанхай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, шанхай, экономика, министерство коммерции кнр