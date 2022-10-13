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Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая - РИА Новости, 13.10.2022
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https://ria.ru/20221013/kultura-1823678652.html
Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая
Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая - РИА Новости, 13.10.2022
Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая
В последние годы индустрия культуры стала новым локомотивом экономического роста Китая, играя важную роль в стимулировании трансформации и обновления... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:02
2022-10-13T13:02
россия-китай: главное
китай
шанхай
экономика
министерство коммерции кнр
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние годы индустрия культуры стала новым локомотивом экономического роста Китая, играя важную роль в стимулировании трансформации и обновления национальной экономики, а также в повышении уровня жизни людей.Китайская культура имеет долгую историю, однако Китай начал рассматривать культуру в качестве индустрии довольно поздно. В 2002 году Китай представил план углубления реформы системы культуры и развития индустрии культуры. В 2012 году была обозначена цель по "превращению индустрии культуры в несущую конструкцию национальной экономики". В 2022 году выдвинута стратегия по цифровизации национальной культуры. Индустрия культуры начала постепенный переход от фазы стремительного развития к этапу качественного развития.По мере реализации целого ряда политических установок неуклонно увеличивается масштаб индустрии культуры и растёт количество субъектов рынка. Добавленная стоимость индустрии культуры Китая выросла с 1,8 триллиона юаней в 2012 году до 4,5 триллиона в 2020 году. Темп среднегодового прироста составил 12,1%. Доля индустрии культуры в ВВП увеличилась с 3,36% до 4,43%. В целях развития кластеров индустрии культуры и ведущих предприятий были созданы платформы обслуживания данной индустрии государственного, провинциального и городского уровней. По состоянию на конец 2020 года образовано 332 государственных показательных базы индустрии культуры и 40 государственных показательных парков индустрии культуры, которые стали новой жизненной силой в трансформации и обновлении местной экономики, а также в качественном развитии культурной индустрии.К настоящему времени количество предприятий сферы культуры общегосударственного масштаба увеличилось с 36 тысяч в 2012 году до 65 тысяч. Годовой доход от деятельности этих предприятий вырос с 5,6 триллиона юаней до 11,9 триллиона юаней. В целях установления тесных связей между культурой и капиталом, культурой и рынком, культурой и научно-технической сферой в Шанхае, Шэньчжэне, Пекине, Тяньцзине, Нанкине и Гуанчжоу созданы биржи авторских прав в области культуры.В настоящее время в Китае формируется сеть культурных услуг, охватывающая как города, так и деревни. По состоянию на конец 2021 года в стране насчитывалось 6183 музея, 3215 публичных библиотек, 3316 домов культуры, 40,2 тысячи культурных центров, 575,4 тысячи деревенских многопрофильных центров культурных услуг. Большая часть этих заведений работает бесплатно.Культура глубоко интегрируется с туризмом, физической культурой и спортом, наукой и техникой. Наблюдается стремительное развитие "красного" туризма, экотуризма, путешествий по местам культурного наследия и сельского туризма. Все это обогащает жизненный опыт людей и активизирует возрождение деревни. В сфере культурного туризма широко используются такие цифровые технологии как 5G, AR/VR, искусственный интеллект, сверхвысокая четкость. Благодаря новым технологиям появляются продукты культурного туризма с высоким уровнем интерактивности и широкими возможностями для познания культуры на собственном опыте.Под влиянием эпидемии коронавируса начался стремительный рост количества цифровых продуктов и услуг в сфере культуры. "Облачный туризм", "облачные выставки", "облачные представления", иммерсивный опыт, цифровое искусство и другие новые формы культуры предоставили возможность еще большему числу городских и сельских жителей в режиме онлайн насладиться богатой и многообразной культурой. Постоянно появляются новые цифровые культурные продукты с чертами китайской культуры. Например, проект "цифровой Дуньхуан" позволил превратить каменную пещеру Дуньхуан в мобильный цифровой ресурс. Пользователи из более, чем 70 стран посетили данный ресурс, а общая посещаемость превысила 16,8 миллиона раз.В 2022 году Китай способствует реализации стратегии цифровизации национальной культуры. Планируется объединить многочисленные "острова данных" и сформировать всеобщую базу данных китайской культуры для совместного использования. Это станет стимулом для интеграции индустрии культуры с еще большим количеством отраслей, даст толчок инновациям, укрепит предприятия сферы культуры, активирует новый потребительский потенциал.Вслед за непрерывным оживлением внутреннего культурного рынка ускоренными темпами развивается и международная торговля продуктами культуры. Согласно данным министерства коммерции КНР, в 2021 году общий объем внешней торговли Китая в сфере культуры впервые превысил 200 миллиардов долларов. Объем импорта и экспорта продуктов культуры составил 155,81 миллиарда долларов, что на 43,4% больше предыдущих показателей, а объем импорта и экспорта культурных услуг составил 44,22 миллиарда долларов, что на 24,3% больше предыдущих показателей.Китайские печатные издания, телесериалы, игры, аниме, а также дизайнерские, рекламные услуги и лицензии на авторские права пользуются все большей популярностью среди предприятий и жителей разных стран. Рассмотрим в качестве примера игровую индустрию. Недавно опубликованный "Отчет об игровой индустрии Китая" показывает, что в первой половине текущего года общий доход от реализации за рубежом разработанных Китаем игр составил 8,989 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%. Большой популярностью на зарубежных рынках пользуются Genshin Impact, Glory of Kings и другие китайские игры. Многие игры в "китайском стиле" демонстрируют хорошие объемы продаж на платформе STEAM и других известных международных игровых платформах.История цивилизации Китая насчитывает более 5000 лет. Уникальные культурные ресурсы заложили прочную основу для развития индустрии культуры. Китай поставил цель по построению культурной державы к 2035 году. Это означает, что в будущем индустрия культуры получит еще большее развитие.
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китай, шанхай, экономика, министерство коммерции кнр
Россия-Китай: Главное, Китай, Шанхай, Экономика, Министерство коммерции КНР
13:02 13.10.2022
 

Индустрия культуры – новая движущая сила экономического роста Китая

© AP Photo / Kin CheungПосетители пишут на сенсорном экране в Гонконгском дворцовом музее
Посетители пишут на сенсорном экране в Гонконгском дворцовом музее - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Посетители пишут на сенсорном экране в Гонконгском дворцовом музее
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние годы индустрия культуры стала новым локомотивом экономического роста Китая, играя важную роль в стимулировании трансформации и обновления национальной экономики, а также в повышении уровня жизни людей.
Китайская культура имеет долгую историю, однако Китай начал рассматривать культуру в качестве индустрии довольно поздно. В 2002 году Китай представил план углубления реформы системы культуры и развития индустрии культуры. В 2012 году была обозначена цель по "превращению индустрии культуры в несущую конструкцию национальной экономики". В 2022 году выдвинута стратегия по цифровизации национальной культуры. Индустрия культуры начала постепенный переход от фазы стремительного развития к этапу качественного развития.
Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:58Россия-Китай: Главное
Россия и Китай обсудили перспективы по сотрудничеству в области культуры
По мере реализации целого ряда политических установок неуклонно увеличивается масштаб индустрии культуры и растёт количество субъектов рынка. Добавленная стоимость индустрии культуры Китая выросла с 1,8 триллиона юаней в 2012 году до 4,5 триллиона в 2020 году. Темп среднегодового прироста составил 12,1%. Доля индустрии культуры в ВВП увеличилась с 3,36% до 4,43%. В целях развития кластеров индустрии культуры и ведущих предприятий были созданы платформы обслуживания данной индустрии государственного, провинциального и городского уровней. По состоянию на конец 2020 года образовано 332 государственных показательных базы индустрии культуры и 40 государственных показательных парков индустрии культуры, которые стали новой жизненной силой в трансформации и обновлении местной экономики, а также в качественном развитии культурной индустрии.
К настоящему времени количество предприятий сферы культуры общегосударственного масштаба увеличилось с 36 тысяч в 2012 году до 65 тысяч. Годовой доход от деятельности этих предприятий вырос с 5,6 триллиона юаней до 11,9 триллиона юаней. В целях установления тесных связей между культурой и капиталом, культурой и рынком, культурой и научно-технической сферой в Шанхае, Шэньчжэне, Пекине, Тяньцзине, Нанкине и Гуанчжоу созданы биржи авторских прав в области культуры.
В настоящее время в Китае формируется сеть культурных услуг, охватывающая как города, так и деревни. По состоянию на конец 2021 года в стране насчитывалось 6183 музея, 3215 публичных библиотек, 3316 домов культуры, 40,2 тысячи культурных центров, 575,4 тысячи деревенских многопрофильных центров культурных услуг. Большая часть этих заведений работает бесплатно.
Вид на Буддистский институт в деревне Жэдуй городского округа Лхаса в Тибете - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:35Россия-Китай: Главное
Индустрия культуры в Тибете значительно выросла за прошедшее десятилетие
Культура глубоко интегрируется с туризмом, физической культурой и спортом, наукой и техникой. Наблюдается стремительное развитие "красного" туризма, экотуризма, путешествий по местам культурного наследия и сельского туризма. Все это обогащает жизненный опыт людей и активизирует возрождение деревни. В сфере культурного туризма широко используются такие цифровые технологии как 5G, AR/VR, искусственный интеллект, сверхвысокая четкость. Благодаря новым технологиям появляются продукты культурного туризма с высоким уровнем интерактивности и широкими возможностями для познания культуры на собственном опыте.
Под влиянием эпидемии коронавируса начался стремительный рост количества цифровых продуктов и услуг в сфере культуры. "Облачный туризм", "облачные выставки", "облачные представления", иммерсивный опыт, цифровое искусство и другие новые формы культуры предоставили возможность еще большему числу городских и сельских жителей в режиме онлайн насладиться богатой и многообразной культурой. Постоянно появляются новые цифровые культурные продукты с чертами китайской культуры. Например, проект "цифровой Дуньхуан" позволил превратить каменную пещеру Дуньхуан в мобильный цифровой ресурс. Пользователи из более, чем 70 стран посетили данный ресурс, а общая посещаемость превысила 16,8 миллиона раз.
В 2022 году Китай способствует реализации стратегии цифровизации национальной культуры. Планируется объединить многочисленные "острова данных" и сформировать всеобщую базу данных китайской культуры для совместного использования. Это станет стимулом для интеграции индустрии культуры с еще большим количеством отраслей, даст толчок инновациям, укрепит предприятия сферы культуры, активирует новый потребительский потенциал.
Харбинский международный фестиваль льда и снега - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:49Россия-Китай: Главное
Хэйлунцзян углубляет сотрудничество с Россией в области культуры и спорта
Вслед за непрерывным оживлением внутреннего культурного рынка ускоренными темпами развивается и международная торговля продуктами культуры. Согласно данным министерства коммерции КНР, в 2021 году общий объем внешней торговли Китая в сфере культуры впервые превысил 200 миллиардов долларов. Объем импорта и экспорта продуктов культуры составил 155,81 миллиарда долларов, что на 43,4% больше предыдущих показателей, а объем импорта и экспорта культурных услуг составил 44,22 миллиарда долларов, что на 24,3% больше предыдущих показателей.
Китайские печатные издания, телесериалы, игры, аниме, а также дизайнерские, рекламные услуги и лицензии на авторские права пользуются все большей популярностью среди предприятий и жителей разных стран. Рассмотрим в качестве примера игровую индустрию. Недавно опубликованный "Отчет об игровой индустрии Китая" показывает, что в первой половине текущего года общий доход от реализации за рубежом разработанных Китаем игр составил 8,989 миллиарда долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6%. Большой популярностью на зарубежных рынках пользуются Genshin Impact, Glory of Kings и другие китайские игры. Многие игры в "китайском стиле" демонстрируют хорошие объемы продаж на платформе STEAM и других известных международных игровых платформах.
История цивилизации Китая насчитывает более 5000 лет. Уникальные культурные ресурсы заложили прочную основу для развития индустрии культуры. Китай поставил цель по построению культурной державы к 2035 году. Это означает, что в будущем индустрия культуры получит еще большее развитие.
Языковой курс Культура и традиции Китая в Пушкинской библиотеке - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 13:44Россия-Китай: Главное
В Пушкинской библиотеке Тулы стартовал цикл занятий по китайскому языку
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхайЭкономикаМинистерство коммерции КНР
 
 
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