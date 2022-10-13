https://ria.ru/20221013/gaz-1823745297.html

Россия может нарастить поставки газа в Европу в этом году, заявил сенатор

Россия может нарастить поставки газа в Европу в этом году, заявил сенатор - РИА Новости, 13.10.2022

Россия может нарастить поставки газа в Европу в этом году, заявил сенатор

Дополнительные поставки российского газа через Турцию в Европу возможны уже в текущем году, для европейцев цена на топливо может вырасти, но Анкаре газовый хаб... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:10

2022-10-13T15:10

2022-10-13T15:10

экономика

турция

россия

европа

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дополнительные поставки российского газа через Турцию в Европу возможны уже в текущем году, для европейцев цена на топливо может вырасти, но Анкаре газовый хаб на ее территории будет выгоден, сказал РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать на территории Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой определения цены на газ на рыночном уровне."Какой-то дополнительный объем газа может поставляться (в Европу) и в этом году", - сказал Абрамов.Но для того, чтобы распределить потоки, в дальнейшем нужно будет построить инфраструктуру – "где-то трубопроводную сеть, где-то хранилище", добавил он. По мнению законодателя, Турция пойдет на реализацию предложения России, "им это выгодно". Сенатор также считает, что для европейцев "в любом случае цена на газ будет уже выше, нежели бы они напрямую получали топливо по "Северным потокам" Абрамов также считает, что в конечную цену российского газа для европейских потребителей будет заложена стоимость восстановительных работ на российском трубопроводе."Северный поток 1": все равно, мы хоть сейчас и не качаем (газ), - мы охраняем, мы несем затраты", - подчеркнул он. По словам Абрамова, все эти расходы, в том числе и восстановление газопроводов, будут учтены в цене на газ. "Не нужно думать, что можно что-то взорвать, а потом мы будем им по той же цене продавать газ. Мы все посчитаем и будем включать в цену, а оплатит это конечный потребитель. И заработает на продаже Турция в том числе", - сказал парламентарий.При этом сенатор подчеркнул, что поставки российского газа через Турцию "все равно будут более выгодны для европейцев, чем закупать сжиженный газ у США". Отвечая на вопрос агентства, как быстро может быть построен дополнительный газовый хаб соответствующей инфраструктуры на территории Турции, Абрамов ответил: "Все будет зависеть от рынка, насколько будет востребовано". При этом он считает, что Европа заинтересована в поставках российского газа.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823535147.html

https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823733762.html

https://ria.ru/20221013/erdogan-1823583412.html

турция

россия

европа

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экономика, турция, россия, европа, совет федерации рф