https://ria.ru/20221012/zasedanie-1823529420.html

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года - РИА Новости, 12.10.2022

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года

Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:03

2022-10-12T21:03

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снг

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АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ.Руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ в преддверии встречи глав государств содружества в Астане в среду провели встречу, где обсудили более 20 вопросов. Стороны обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате содружества."Главы делегаций договорились о дате и месте следующего заседания СМИД СНГ. Оно состоится 14 апреля 2023 года в Ташкенте", - говорится в сообщении исполкома.

https://ria.ru/20221007/sng-1822249658.html

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ташкент, снг