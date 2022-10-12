Рейтинг@Mail.ru
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/zasedanie-1823529420.html
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года - РИА Новости, 12.10.2022
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года
Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:03
2022-10-12T21:23
ташкент
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_0:16:1434:823_1920x0_80_0_0_47458384c2c05917f15879db5f108e6b.jpg
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ.Руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ в преддверии встречи глав государств содружества в Астане в среду провели встречу, где обсудили более 20 вопросов. Стороны обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате содружества."Главы делегаций договорились о дате и месте следующего заседания СМИД СНГ. Оно состоится 14 апреля 2023 года в Ташкенте", - говорится в сообщении исполкома.
https://ria.ru/20221007/sng-1822249658.html
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794472438_182:0:1377:896_1920x0_80_0_0_7da2ab6c8cbe8f5a3df1527a8ba6df8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ташкент, снг
Ташкент, СНГ
21:03 12.10.2022 (обновлено: 21:23 12.10.2022)
 
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года

Исполком СНГ: следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц СНГ . Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 12 окт - РИА Новости. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Ташкенте 14 апреля 2023 года, сообщила пресс-служба исполнительного комитета СНГ.
Руководители внешнеполитических ведомств стран СНГ в преддверии встречи глав государств содружества в Астане в среду провели встречу, где обсудили более 20 вопросов. Стороны обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате содружества.
"Главы делегаций договорились о дате и месте следующего заседания СМИД СНГ. Оно состоится 14 апреля 2023 года в Ташкенте", - говорится в сообщении исполкома.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 15:11
Отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства, заявил Путин
 
ТашкентСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала