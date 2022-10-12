https://ria.ru/20221012/zamorozki-1823278830.html
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки - РИА Новости, 12.10.2022
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки
Ночью со вторника на среду в московском регионе зафиксированы заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:17
2022-10-12T08:17
2022-10-12T08:36
общество
москва
погода
московская область (подмосковье)
электросталь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152108/57/1521085785_0:306:5157:3207_1920x0_80_0_0_ad4b31cb0701c1af318486a595557a6c.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ночью со вторника на среду в московском регионе зафиксированы заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Заморозки были. По данным на 6 утра в Москве был ноль. По области самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована минус 3,3 в Павловском Посаде", - рассказала Котилевская.В свою очередь, ведущий специалист центра Тишковец уточнил, что холоднее всего в Подмосковье было в Электростали, минус 4,8.По его словам, ближайшей ночью, со среды на четверг, заморозки маловероятны. В Москве ожидается плюс 3 - плюс 5, по области - от нуля до плюс 5.
https://ria.ru/20221012/pogoda-1823278704.html
москва
московская область (подмосковье)
электросталь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152108/57/1521085785_144:0:4727:3437_1920x0_80_0_0_bab9a7527f68ce6b4cb774608584c7c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, московская область (подмосковье), электросталь
Общество, Москва, Погода, Московская область (Подмосковье), Электросталь
08:17 12.10.2022 (обновлено: 08:36 12.10.2022)
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки
Центр "Фобос" минувшей ночью зафиксировал заморозки в московском регионе