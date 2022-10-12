https://ria.ru/20221012/zamorozki-1823278830.html

Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки

Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки - РИА Новости, 12.10.2022

Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки

Ночью со вторника на среду в московском регионе зафиксированы заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:17

2022-10-12T08:17

2022-10-12T08:36

общество

москва

погода

московская область (подмосковье)

электросталь

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ночью со вторника на среду в московском регионе зафиксированы заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Заморозки были. По данным на 6 утра в Москве был ноль. По области самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована минус 3,3 в Павловском Посаде", - рассказала Котилевская.В свою очередь, ведущий специалист центра Тишковец уточнил, что холоднее всего в Подмосковье было в Электростали, минус 4,8.По его словам, ближайшей ночью, со среды на четверг, заморозки маловероятны. В Москве ожидается плюс 3 - плюс 5, по области - от нуля до плюс 5.

https://ria.ru/20221012/pogoda-1823278704.html

москва

московская область (подмосковье)

электросталь

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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), электросталь