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Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки - РИА Новости, 12.10.2022
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Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки - РИА Новости, 12.10.2022
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки
Ночью со вторника на среду в московском регионе зафиксированы заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T08:17
2022-10-12T08:36
общество
москва
погода
московская область (подмосковье)
электросталь
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ночью со вторника на среду в московском регионе зафиксированы заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Заморозки были. По данным на 6 утра в Москве был ноль. По области самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована минус 3,3 в Павловском Посаде", - рассказала Котилевская.В свою очередь, ведущий специалист центра Тишковец уточнил, что холоднее всего в Подмосковье было в Электростали, минус 4,8.По его словам, ближайшей ночью, со среды на четверг, заморозки маловероятны. В Москве ожидается плюс 3 - плюс 5, по области - от нуля до плюс 5.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, погода, московская область (подмосковье), электросталь
Общество, Москва, Погода, Московская область (Подмосковье), Электросталь
08:17 12.10.2022 (обновлено: 08:36 12.10.2022)
 
Минувшей ночью в московском регионе зафиксировали заморозки

Центр "Фобос" минувшей ночью зафиксировал заморозки в московском регионе

CC0 / jill111 / Иней на траве
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC0 / jill111 /
Иней на траве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Ночью со вторника на среду в московском регионе зафиксированы заморозки, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Заморозки были. По данным на 6 утра в Москве был ноль. По области самая низкая температура на 6 утра была зафиксирована минус 3,3 в Павловском Посаде", - рассказала Котилевская.
В свою очередь, ведущий специалист центра Тишковец уточнил, что холоднее всего в Подмосковье было в Электростали, минус 4,8.
По его словам, ближайшей ночью, со среды на четверг, заморозки маловероятны. В Москве ожидается плюс 3 - плюс 5, по области - от нуля до плюс 5.
Усадьба Строгановых в Братцево - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
08:12
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ОбществоМоскваПогодаМосковская область (Подмосковье)Электросталь
 
 
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