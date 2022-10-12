https://ria.ru/20221012/tseny-1823497998.html

Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, заявил Новак

Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022

Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, заявил Новак

Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, но плюс-минус на текущем уровне, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:38

2022-10-12T18:38

2022-10-12T18:59

экономика

цены на нефть

россия

москва

александр новак

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822205343_0:26:3087:1762_1920x0_80_0_0_5e7d6bdee15fc022b1d612cb841d82f4.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, но плюс-минус на текущем уровне, считает вице-премьер РФ Александр Новак."По ценам мы обычно не прогнозируем. Решения (ОПЕК+ - ред.) принимаются без целевых показателей относительно цен. Я думаю, что они могут быть волатильными, но близкими плюс/минус к тем, которые на сегодняшний день мы видим", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.Страны ОПЕК+ на заседании 5 октября приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221010/bayden-1822686164.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, москва, александр новак, опек