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Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, заявил Новак
Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, заявил Новак
Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, но плюс-минус на текущем уровне, считает вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:38
2022-10-12T18:38
2022-10-12T18:59
экономика
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александр новак
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, но плюс-минус на текущем уровне, считает вице-премьер РФ Александр Новак."По ценам мы обычно не прогнозируем. Решения (ОПЕК+ - ред.) принимаются без целевых показателей относительно цен. Я думаю, что они могут быть волатильными, но близкими плюс/минус к тем, которые на сегодняшний день мы видим", - заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.Страны ОПЕК+ на заседании 5 октября приняли решение сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, россия, москва, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, Александр Новак, ОПЕК
18:38 12.10.2022 (обновлено: 18:59 12.10.2022)
Мировые цены на нефть пока останутся волатильными, заявил Новак
Новак: мировые цены на нефть пока останутся волатильными, но плюс-минус на текущем уровне