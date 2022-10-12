https://ria.ru/20221012/snaryazhenie-1823455757.html

Челябинские предприятия готовы обеспечить мобилизованных снаряжением

Челябинские предприятия готовы обеспечить мобилизованных снаряжением - РИА Новости, 12.10.2022

Челябинские предприятия готовы обеспечить мобилизованных снаряжением

Предприятия в Челябинской области готовы производить необходимые позиции для мобилизованных граждан, так, идет пошив специальной одежды, амуниции, производится... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:15

2022-10-12T17:15

2022-10-12T17:15

челябинская область

технологии

владимир путин

магнитогорск

россия

частичная мобилизация в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Предприятия в Челябинской области готовы производить необходимые позиции для мобилизованных граждан, так, идет пошив специальной одежды, амуниции, производится снаряжение и все, что может понадобится бойцам, также регион изыскивает ресурсы для региональных мер поддержки, сообщил губернатор региона Алексей Теслер.Текслер провел совещание по вопросам реализации мобилизационных задач промышленными предприятиями региона, в котором приняли участие руководители компаний, уже переформатировавших производство под нужды армии. Глава региона отметил, что сразу после мобилизации в регионе начали формировать комплекты всего необходимого для военнослужащих."В продаже не было целого ряда позиций, искать где-то на стороне - терять время, поэтому сразу была поставлена задача - наладить собственное производство, и эту задачу мы уже решаем: отвечаем на потребность в специальной одежде, оборудовании, снаряжении, амуниции… Амуниция, снаряжение, оборудование, всё, что понадобится нашим бойцам, должно производиться в регионе в необходимых объемах…", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.По мнению главы региона, фактически экономика переходит в режим регионального мобилизационного задания. "У наших бойцов на всех базах должны быть комплекты амуниции и снаряжения нашего, южноуральского, производства. Безусловно, все это требует уточнения мер поддержки. Поэтому мы постоянно работаем с федеральным центром, встраиваемся в действующие и заявляемся в новые программы, несмотря на непростую ситуацию с бюджетными доходами, изыскиваем собственные ресурсы для региональных мер поддержки. Переходит на военные рельсы не только экономика. Мы с вами теперь не просто госслужащие или руководители предприятий – мы с вами труженики тыла, где жизнь организуется совсем иначе, чем в мирное время. Все решения должны приниматься быстро, исполняться четко", - отметил он.Так, по данным пресс-службы, предприятие "Спецтехнологии" развернуло производство бронежилетов под требуемые объемы, обувная фабрика "Юничел", помимо теплых сапог, которые включены в комплекты для мобилизованных, начала шить берцы по армейским стандартам. "В ближайшее время в регионе будет освоен пошив специальных жилетов-разгрузок, востребованных у военных. Трикотажная фабрика "Ян" в короткие сроки освоила производство термобелья. ООО "Стеганофъ" приступило к пошиву спальных мешков. ООО "ВторКом" наладило производство специальных походных матрасов", - поясняется в сообщении.Пресс-секретарь главы Верхнеуфалейского городского округа Яна Кулагина пояснила РИА Новости, что местное предприятие начало производство спальников - общий объем заказанных спальников у ООО "Уфалейский трикотаж" составляет одна тысяча штук. "При этом 300 штук – это уже оплаченное в рамках заключённого контракта количество изделий. Таким образом, ООО "Уфалейский трикотаж" получил оплату за 300 штук и приступил к работе, а общий объём заказа составит одна тысяча спальников. Заказчиком работ по контракту является Министерство общественной безопасности Челябинской области", - сказала она.Жительница Магнитогорска Ольга Демьяненко сообщила, что объединила команду шьющих женщин-добровольцев для пошива термобелья и спальных мешков для тех, кто сейчас на передовой. "Если мы не будем думать, что кто-то нам что-то должен, … а будем привносить свой вклад в любое дело, безвозмездно, с чистой совестью и от чистого сердца, мы станем самой великой процветающей страной в мире… И своим примером заражать других людей, … только тогда будет мир. На 6 октября готово 35 спальников, их частично уже забрали волонтеры. В работе у девочек 79 спальников, раскроено и готово к пошиву 18 штук… Мы продолжаем трудиться для наших солдат…", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221012/sredstva-1823429491.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821184248.html

https://ria.ru/20221010/mobilizatsiya-1822881416.html

магнитогорск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, владимир путин, магнитогорск, россия, частичная мобилизация в россии