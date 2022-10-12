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Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества - РИА Новости, 12.10.2022
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Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества
Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества - РИА Новости, 12.10.2022
Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества
Уроженец городского округа Щелково, младший сержант Феликс Янушевич награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:05
2022-10-12T12:05
щелково
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Уроженец городского округа Щелково, младший сержант Феликс Янушевич награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба администрации городского округа.Янушевич погиб при восстановлении связи, стратегически необходимой для успешного хода спецоперации и спасения людей Донбасса, говорится в сообщении.Награду вдове вручил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков."Настоящий воин, бесстрашный участник освободительной операции — это истинный пример для подражания. Выступил с инициативой - увековечить память погибшего мемориальной доской, разместив её на фасаде дома, где он жил. Это действительно важно", - написал в своём телеграм-канале глава округа.
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щелково, донбасс
Щелково, Донбасс
12:05 12.10.2022
 

Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества

© Фото : Пресс-служба Администрации городского округа ЩелковоВручение награды Орден Мужества вдове участника СВО Феликса Янушевича
Вручение награды Орден Мужества вдове участника СВО Феликса Янушевича - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Пресс-служба Администрации городского округа Щелково
Вручение награды Орден Мужества вдове участника СВО Феликса Янушевича
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Уроженец городского округа Щелково, младший сержант Феликс Янушевич награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Янушевич погиб при восстановлении связи, стратегически необходимой для успешного хода спецоперации и спасения людей Донбасса, говорится в сообщении.
В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 17:50
В Учебном центре железнодорожных войск в Загорянском открыли часовню
Награду вдове вручил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
"Настоящий воин, бесстрашный участник освободительной операции — это истинный пример для подражания. Выступил с инициативой - увековечить память погибшего мемориальной доской, разместив её на фасаде дома, где он жил. Это действительно важно", - написал в своём телеграм-канале глава округа.
 
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