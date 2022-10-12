https://ria.ru/20221012/schelkovo-1823327846.html

Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества

Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества - РИА Новости, 12.10.2022

Уроженец Щелково, участник СВО награжден орденом Мужества

Уроженец городского округа Щелково, младший сержант Феликс Янушевич награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба администрации городского... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:05

2022-10-12T12:05

2022-10-12T12:05

щелково

донбасс

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Уроженец городского округа Щелково, младший сержант Феликс Янушевич награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба администрации городского округа.Янушевич погиб при восстановлении связи, стратегически необходимой для успешного хода спецоперации и спасения людей Донбасса, говорится в сообщении.Награду вдове вручил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков."Настоящий воин, бесстрашный участник освободительной операции — это истинный пример для подражания. Выступил с инициативой - увековечить память погибшего мемориальной доской, разместив её на фасаде дома, где он жил. Это действительно важно", - написал в своём телеграм-канале глава округа.

https://ria.ru/20221011/chasovnya-1823185117.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

щелково, донбасс