https://ria.ru/20221012/peskov-1823336106.html
Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы в России
Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы в России - РИА Новости, 12.10.2022
Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы в России
Модернизация мобилизационной системы РФ не связана с продолжением мобилизации, система должна быть приведена в порядок, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:29
2022-10-12T12:29
2022-10-12T12:39
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
частичная мобилизация в россии
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Модернизация мобилизационной системы РФ не связана с продолжением мобилизации, система должна быть приведена в порядок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У любого государства должна быть эффективная мобилизационная система на случай каких-то соответствующих обстоятельств. Это не связано с продолжением мобилизации, это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связана ли модернизация мобилизационной системы с тем, что мобилизация россиян продолжится или систему улучшат на случай возможных конфликтов в будущем."Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, не только специалисты. Очевидно, ведь Путин сказал, что, если бы мы этого не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведения в порядок этой системы", - добавил Песков.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (призыв не подходящих по возрасту, больных и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Частичная мобилизация в России, Общество, Специальная военная операция на Украине
12:29 12.10.2022 (обновлено: 12:39 12.10.2022)
Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы в России
Песков: модернизация мобилизационной системы не связана с продолжением мобилизации
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Модернизация мобилизационной системы РФ не связана с продолжением мобилизации, система должна быть приведена в порядок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У любого государства должна быть эффективная мобилизационная система на случай каких-то соответствующих обстоятельств. Это не связано с продолжением мобилизации, это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связана ли модернизация мобилизационной системы с тем, что мобилизация россиян продолжится или систему улучшат на случай возможных конфликтов в будущем.
"Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, не только специалисты. Очевидно, ведь Путин сказал, что, если бы мы этого не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведения в порядок этой системы", - добавил Песков.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (призыв не подходящих по возрасту, больных и так далее) президент Владимир Путин
поручил Генпрокуратуре
"незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.