https://ria.ru/20221012/peskov-1823336106.html

Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы в России

Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы в России - РИА Новости, 12.10.2022

Песков рассказал о модернизации мобилизационной системы в России

Модернизация мобилизационной системы РФ не связана с продолжением мобилизации, система должна быть приведена в порядок, заявил пресс-секретарь президента России РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:29

2022-10-12T12:29

2022-10-12T12:39

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Модернизация мобилизационной системы РФ не связана с продолжением мобилизации, система должна быть приведена в порядок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У любого государства должна быть эффективная мобилизационная система на случай каких-то соответствующих обстоятельств. Это не связано с продолжением мобилизации, это связано с тем, что система должна быть приведена в порядок", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связана ли модернизация мобилизационной системы с тем, что мобилизация россиян продолжится или систему улучшат на случай возможных конфликтов в будущем."Определенные ошибки и недостатки в работе этой системы заметили все, не только специалисты. Очевидно, ведь Путин сказал, что, если бы мы этого не сделали, мы бы не знали о существующих проблемах, это были слова нашего президента. Поэтому сейчас будут приниматься меры по приведения в порядок этой системы", - добавил Песков.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Согласно указу президента, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. После сообщений о нарушениях на местах (призыв не подходящих по возрасту, больных и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Путин также заявлял, что в вопросе частичной мобилизации, к сожалению, "бестолковщины" достаточно. В этой связи он поручил руководителям регионов, соответствующим подразделениям Минобороны и военкоматам проанализировать ситуацию и внести предложения, как такая работа должна быть организована по современным стандартам в будущем.

https://ria.ru/20221012/otladka-1823333934.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии, общество