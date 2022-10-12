https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326745.html

В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"

В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022

В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"

Польские власти рассматривают все гипотезы, выясняя причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:01

2022-10-12T12:01

2022-10-12T12:44

в мире

варшава

польша

германия

нефтепровод "дружба"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_2557299f7ef3224ce023243ba933b783.jpg

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польские власти рассматривают все гипотезы, выясняя причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши, уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.При этом он отметил, что авария не угрожает безопасности Польши."Продолжаются работы по выяснению причин произошедшего. Масштабы аварии не влияют на безопасность Польши", - написал Жарин.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html

варшава

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, варшава, польша, германия, нефтепровод "дружба"