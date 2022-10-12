https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326745.html
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"
Польские власти рассматривают все гипотезы, выясняя причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:01
2022-10-12T12:01
2022-10-12T12:44
в мире
варшава
польша
германия
нефтепровод "дружба"
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польские власти рассматривают все гипотезы, выясняя причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши, уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.При этом он отметил, что авария не угрожает безопасности Польши."Продолжаются работы по выяснению причин произошедшего. Масштабы аварии не влияют на безопасность Польши", - написал Жарин.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша, германия, нефтепровод "дружба"
В мире, Варшава, Польша, Германия, Нефтепровод "Дружба"
12:01 12.10.2022 (обновлено: 12:44 12.10.2022)
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"
Польские власти рассматривают все версии причины аварии на нефтепроводе "Дружба"