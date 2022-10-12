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В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
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В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"
Польские власти рассматривают все гипотезы, выясняя причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:01
2022-10-12T12:44
в мире
варшава
польша
германия
нефтепровод "дружба"
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польские власти рассматривают все гипотезы, выясняя причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши, уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.При этом он отметил, что авария не угрожает безопасности Польши."Продолжаются работы по выяснению причин произошедшего. Масштабы аварии не влияют на безопасность Польши", - написал Жарин.
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в мире, варшава, польша, германия, нефтепровод "дружба"
В мире, Варшава, Польша, Германия, Нефтепровод "Дружба"
12:01 12.10.2022 (обновлено: 12:44 12.10.2022)
 
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"

Польские власти рассматривают все версии причины аварии на нефтепроводе "Дружба"

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Польские власти рассматривают все гипотезы, выясняя причины утечки нефти из нефтепровода "Дружба", заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши, уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
"Причина утечки из трубопровода "Дружба" расследуется. Пока нет никаких оснований говорить о причинах аварии. Все гипотезы возможны", - написал Жарин в Twitter.
При этом он отметил, что авария не угрожает безопасности Польши.
"Продолжаются работы по выяснению причин произошедшего. Масштабы аварии не влияют на безопасность Польши", - написал Жарин.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:59
В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"
 
В миреВаршаваПольшаГерманияНефтепровод "Дружба"
 
 
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