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В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
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В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных
В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных
Власти Тульской области утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона, сообщило областное правительство. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:42
2022-10-12T17:42
общество
тульская область
частичная мобилизация в россии
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Власти Тульской области утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона, сообщило областное правительство.В регионе уже введен ряд мер поддержки мобилизованных. В частности, из регионального бюджета им положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.В среду губернатор Алексей Дюмин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Согласно документу, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет установлена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эта же сумма будет выплачиваться и студентам-очникам, но не старше 23 лет, отмечают власти."Первоочередное право приема детей в детские сады; полное освобождение от платы за посещение ребенком детского сада; право на льготный проездной билет в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры и спорта", - перечисляют власти утвержденные меры соцподдержки.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
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тульская область
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общество, тульская область, частичная мобилизация в россии, алексей дюмин
Общество, Тульская область, Частичная мобилизация в России, Алексей Дюмин
17:42 12.10.2022
 
В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных

Тульские власти выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Власти Тульской области утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона, сообщило областное правительство.
В регионе уже введен ряд мер поддержки мобилизованных. В частности, из регионального бюджета им положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:03
В Белгородской области родственники мобилизованных получат выплаты
В среду губернатор Алексей Дюмин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Согласно документу, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет установлена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эта же сумма будет выплачиваться и студентам-очникам, но не старше 23 лет, отмечают власти.
"Первоочередное право приема детей в детские сады; полное освобождение от платы за посещение ребенком детского сада; право на льготный проездной билет в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры и спорта", - перечисляют власти утвержденные меры соцподдержки.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
 
ОбществоТульская областьЧастичная мобилизация в РоссииАлексей Дюмин
 
 
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