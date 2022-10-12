В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных
Тульские власти выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Власти Тульской области утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона, сообщило областное правительство.
В регионе уже введен ряд мер поддержки мобилизованных. В частности, из регионального бюджета им положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.
В среду губернатор Алексей Дюмин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Согласно документу, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет установлена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эта же сумма будет выплачиваться и студентам-очникам, но не старше 23 лет, отмечают власти.
"Первоочередное право приема детей в детские сады; полное освобождение от платы за посещение ребенком детского сада; право на льготный проездной билет в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры и спорта", - перечисляют власти утвержденные меры соцподдержки.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.