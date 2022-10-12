https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823473405.html

В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных

В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022

В Тульской области выплатят по десять тысяч рублей детям мобилизованных

Власти Тульской области утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона, сообщило областное правительство. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:42

2022-10-12T17:42

2022-10-12T17:42

общество

тульская область

частичная мобилизация в россии

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Власти Тульской области утвердили единовременную выплату в 10 тысяч рублей детям мобилизованных жителей региона, сообщило областное правительство.В регионе уже введен ряд мер поддержки мобилизованных. В частности, из регионального бюджета им положена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей.В среду губернатор Алексей Дюмин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Согласно документу, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет установлена единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эта же сумма будет выплачиваться и студентам-очникам, но не старше 23 лет, отмечают власти."Первоочередное право приема детей в детские сады; полное освобождение от платы за посещение ребенком детского сада; право на льготный проездной билет в общественном транспорте; компенсация в размере 50% от взносов на капитальный ремонт; бесплатное посещение кружков, секций, культурных и спортивных мероприятий, проводимых государственными учреждениями культуры и спорта", - перечисляют власти утвержденные меры соцподдержки.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823291404.html

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тульская область, частичная мобилизация в россии, алексей дюмин