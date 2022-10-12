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ЕР создаст систему для обработки обращений от семей мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
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ЕР создаст систему для обработки обращений от семей мобилизованных
ЕР создаст систему для обработки обращений от семей мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022
ЕР создаст систему для обработки обращений от семей мобилизованных
"Единая Россия" создаст информационную систему для обработки обращений от семей мобилизованных - это позволит отслеживать заявки, поступающие в штабы... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:43
2022-10-12T16:43
владимир путин
сергей шойгу
россия
донецкая народная республика
запорожская область
единая россия
общество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" создаст информационную систему для обработки обращений от семей мобилизованных - это позволит отслеживать заявки, поступающие в штабы общественной поддержки партии и оперативно их решать, говорится в Telegram-канале партии.""Единая Россия" создаст информационную систему для обработки обращений от семей мобилизованных. Это позволит отслеживать заявки, поступающие в штабы общественной поддержки партии и максимально оперативно их решать", - сказано в сообщении.Как отметила замсекретаря Генсовета Дарья Лантратова, успешные практики работы будут особенно востребованы в отделениях "Единой России", которые только запускают работу в четырёх новых регионах - Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях."Ситуация требует от нас быть более оперативными и эффективными в решение проблем семей мобилизованных. Людям, которым срочно нужна помощь, некогда искать контакты тех, кто ее может оказать. Должно быть одно окно, куда можно обратиться. Штабы общественной поддержки партии показали, как можно реагировать очень оперативно и адресно на запросы, поступающие от людей. Этот опыт можно и нужно масштабировать", - приводят в сообщении слова Лантратовой на встрече с представителями "Мы вместе" в Омске.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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владимир путин, сергей шойгу, россия, донецкая народная республика, запорожская область, единая россия, общество
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Единая Россия, Общество
16:43 12.10.2022
 
ЕР создаст систему для обработки обращений от семей мобилизованных

В ЕР создадут информационную систему по обработке обращений от семей мобилизованных

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. "Единая Россия" создаст информационную систему для обработки обращений от семей мобилизованных - это позволит отслеживать заявки, поступающие в штабы общественной поддержки партии и оперативно их решать, говорится в Telegram-канале партии.
""Единая Россия" создаст информационную систему для обработки обращений от семей мобилизованных. Это позволит отслеживать заявки, поступающие в штабы общественной поддержки партии и максимально оперативно их решать", - сказано в сообщении.
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
1 октября, 12:31Инфографика
Какие регионы России выполнили квоту по частичной мобилизации
Как отметила замсекретаря Генсовета Дарья Лантратова, успешные практики работы будут особенно востребованы в отделениях "Единой России", которые только запускают работу в четырёх новых регионах - Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
"Ситуация требует от нас быть более оперативными и эффективными в решение проблем семей мобилизованных. Людям, которым срочно нужна помощь, некогда искать контакты тех, кто ее может оказать. Должно быть одно окно, куда можно обратиться. Штабы общественной поддержки партии показали, как можно реагировать очень оперативно и адресно на запросы, поступающие от людей. Этот опыт можно и нужно масштабировать", - приводят в сообщении слова Лантратовой на встрече с представителями "Мы вместе" в Омске.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЕдиная РоссияОбщество
 
 
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