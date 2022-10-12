https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823315407.html

В Кузбассе 11 предприятий начали выпускать экипировку для мобилизованных

В Кузбассе 11 предприятий начали выпускать экипировку для мобилизованных - РИА Новости, 12.10.2022

В Кузбассе 11 предприятий начали выпускать экипировку для мобилизованных

Одиннадцать предприятий Кузбасса перепрофилировались на выпуск экипировки для призванных по частичной мобилизации, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:27

2022-10-12T11:27

2022-10-12T11:28

общество

частичная мобилизация в россии

сергей цивилев

кемерово

новокузнецк

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КЕМЕРОВО, 12 окт – РИА Новости. Одиннадцать предприятий Кузбасса перепрофилировались на выпуск экипировки для призванных по частичной мобилизации, сообщила пресс-служба правительства региона.Сообщалось, что по распоряжению губернатора Сергея Цивилева, все мобилизованные жители Кузбасса будут обеспечены набором необходимых вещей: спальными мешками, обувью, тельняшками, шапками, перчатками, дождевиками, балаклавами, носками.Власти уточняют, что также им выдадут налобные фонари и батарейки к ним, коврики, фляжки, котелки, термосы, тактические рюкзаки и очки, перчатки и армейские рукавицы, ремни. В случае необходимости – матрасы, одеяла и подушки."Мобилизованные кузбассовцы будут обеспечены всем необходимым обмундированием в полном объеме. Сейчас, накануне холодного сезона, в первую очередь создаем запас теплых и непромокаемых вещей, чтобы сохранить здоровье наших бойцов. Важно, что большую часть текстильной продукции мы можем производить в Кузбассе. Во-первых, это гарантия отличного качества, потому что делаем для своих. Во-вторых, можем расширять ассортимент, оперативно регулировать выпуск наиболее востребованных вещей и размерную линейку, по просьбам бойцов вносить изменения в конструкцию и так далее", – приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточнятся, что индивидуальный предприниматель из Кемерова Вячеслав Крашаков перепрофилировал свое предприятие по изготовлению медицинской одежды на создание дождевиков и спальных мешков. Выпуском утепленных спальников также занялись предприятие "Сатурн" из Осинников (выпускало спортивные куртки и пуховики), "МАСКИС" из Новокузнецка (разработчик спецодежды и средств индивидуальной защиты) и швейная фабрика "Тайга" (производитель спецодежды). Отмечается, что в производстве используются непромокаемые ткани, сохраняющие тепло. При этом мешки очень легкие и сворачиваются в небольшой рулон.Предприниматель из Кемерова Александр Болтенков занялся выпуском утепленных балаклав. Ранее он специализировался на создании детской одежды, школьной формы и униформы. Также выпуском продукции для нужд мобилизованных занялись индивидуальный предприниматель Юрий Юмашев и кемеровская компания "СибКонТекс". Они шьют утепленные шапки и облегченные тактические носилки, 200-240 пар специальных армейских рукавиц в сутки. На фабриках "Беловский трикотаж" стали выпускать нательное белье, майки, футболки, тельняшки.

https://ria.ru/20221006/ekipirovka-1821807460.html

https://ria.ru/20221012/spekulyanty-1823304780.html

кемерово

новокузнецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, сергей цивилев, кемерово, новокузнецк