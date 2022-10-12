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Российскую энергетическую неделю открыла научно-практическая конференция

Российскую энергетическую неделю открыла научно-практическая конференция - РИА Новости, 12.10.2022

Российскую энергетическую неделю открыла научно-практическая конференция

Российскую энергетическую неделю открыла 11 октября первая профильная научно-практическая конференция. Тема дискуссионной площадки в 2022 году — "Наука и ТЭК... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:12

2022-10-12T12:12

2022-10-12T12:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 окт – Фонд "Росконгресс". Российскую энергетическую неделю открыла 11 октября первая профильная научно-практическая конференция. Тема дискуссионной площадки в 2022 году — "Наука и ТЭК для развития и технологического суверенитета".Перед Россией стоит важнейшая задача – в кратчайшие сроки сделать значительные шаги на пути к инновационной модернизации экономики и обеспечению технологического суверенитета. Существующие успешные практики уже следует тиражировать на всю страну. В таком ключе прошли обсуждения экспертов в рамках конференции 11 октября. Мероприятие состоялось в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя – 2022". Организаторы — РЭА Минэнерго России и Фонд "Росконгресс" при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.Тон дискуссии задал на пленарном заседании "Развитие науки в отраслях ТЭК для достижения технологического суверенитета" первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин."Сейчас критически важно обеспечить грамотную коммуникацию между компаниями сектора вместе с их потребностями — и научными учреждениями. К сожалению, часто разработки насаждаются компаниям без четкого понимания, зачем это нужно. В свою очередь, компании нередко не сообщают о своих потребностях, предпочитая импорт. Наша важнейшая задача — сопряжение потребностей сектора с возможностями науки", — подчеркнул Павел Сорокин, говоря о факторах научно-технологического развития.Степень и скорость удовлетворения растущего спроса компаний ТЭК на создание передового оборудования и технологий отечественного производства во многом определит технологическую независимость России, добавил он.Одним из субъектов достижения технологического суверенитета выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Ведомство активно работает над созданием экосистемы взаимодействия науки, бизнеса и органов власти, в рамках которой будут формироваться центры подготовки кадров мирового уровня, развиваться институт государственного заказа, реализоваться дорожные карты Национальной технологической инициативы. Так обозначил сферу ответственности заместитель министра Дмитрий Афанасьев.На данный момент топливно-энергетический комплекс России устойчив и позволяет бесперебойно обеспечивать поставки ресурсов потребителю: на внутреннем рынке наблюдается профицит почти по всем видам энергоресурсов, что позволяет планировать развитие сектора. При этом многие из вызовов и угроз, отраженных в Доктрине энергетической безопасности, становятся реальностью уже сейчас, заявил генеральный директор Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Алексей Кулапин.Именно поэтому важно найти баланс в дальнейших действиях и не допустить, чтобы достижение технологического суверенитета привело к технологической изоляции, и не стало угрозой для устойчивого развития страны.В Прогнозе научно-технологического развития отраслей ТЭК определен перечень приоритетных технологий, актуальных для повышения конкурентоспособности ТЭК России. Сейчас необходимо ранжировать данные технологии, определить их приоритетность для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность России, считает Алексей Кулапин.Его поддержал главный экономист Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В качестве эффективного инструмента решения вопросов ТЭК он назвал корпорации развития — на примере Сколково. В случае с бизнес-сообществом таким механизмом выступают программы инновационного развития. При их успешных наработках очевидна потребность в комплексных программных продуктах.В ТЭК РФ продолжается цифровизация, отметили эксперты. В этой сфере в рамках обеспечения технологического суверенитета и импортозамещения необходимо особое внимание к уровню развития сервисов. Заместитель руководителя Дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций, руководитель центра бизнес-анализа и развития ИТ ПАО "Газпром нефть" Диана Сюняева рассказала: в компании появляются команды, которые направлены на системный анализ пользовательского опыта, разработку требований по корректировке и взаимодействие с очагами решений.Заместитель директора блока по развитию и международному бизнесу — директор по развитию и стратегическим проектам государственной корпорации "Росатом" Георгий Каламанов рассказал о проектах атомной отрасли: госкорпорация фокусируется на развитии не только больших АЭС, но и малых мощностей, в том числе плавучих атомных станций. Также в компании ведется разработка замкнутого ядерного топливного цикла.Кроме того, атомная компания планирует укреплять сотрудничество с проектами нефтегазового сектора: так, планируется выстроить дополнительную линейку по СПГ-оборудованию в рамках сотрудничества с "Газпромом" и "Новатэком".Генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров видит один из ключевых вызовов нефтегазового сектора не в технологической сфере: "Сегодня компании практически не зависят от импортируемых технологий: 85% технологий доступны. Больше проблем и рисков в инфраструктуре — логистики и коридорах транспортировки".Он привел в качестве успешного примера плавучие заводы сжиженного природного газа компании "Новатэк", созданные по зарубежной технологии, однако по сути своей уникальные. Благодаря разработкам за последние полгода компания "Новатэк" почти полностью ушла от всех санкционных ограничений — такой принцип надо масштабировать на всю отрасль, уверен Игорь Шпуров.Опыт НИУ "Московский энергетический институт" в сфере подготовки кадров представил ректор научно-исследовательского университета Николай Рогалев: в МЭИ начали реализацию комплексных проектов подготовки специалистов и разработки технологий в рамках проектов по распределенной и возобновляемой энергетике, водородной энергетике, цифровой энергетике, обеспечению технологической базы большой энергетики, климатической трансформации энергетической отрасли.В рамках конференции состоялись панельные сессии по трем ключевым трекам, посвященные усилению роли научно-технической информации, актуальным трендам в области энергетики, развитию традиционных и новых отраслей ТЭК.По итогам конференции будут подготовлены предложения в Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК, перечень рекомендаций по поддержке перспективных технологий для профильных институтов развития, фондов и федеральных органов власти, а также предложения по развитию государственной системы научно-технической информации.Подробная информация о Международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2022" на официальном сайте.Партнерский материал. 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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы