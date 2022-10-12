https://ria.ru/20221012/kitay-1823405773.html

В Китае обнародован план работы по охране древних книг

В Китае обнародован план работы по охране древних книг - РИА Новости, 12.10.2022

В Китае обнародован план работы по охране древних книг

В Китае опубликован план работы по охране древних книг. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:33

2022-10-12T15:33

2022-10-12T15:33

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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае опубликован план работы по охране древних книг.План, составленный национальной руководящей группой, отвечающей за классификацию и публикацию старинных книг, послужит руководством для соответствующей работы компетентных ведомств страны в период с 2021 года по 2035 год.План состоит из 10 разделов, посвященных различным аспектам развития дела по охране древних книг, включая, их охрану, исследование, публикацию, оцифровку и продвижение. В нем также перечислены 40 соответствующих крупных проектов и задач, которые необходимо выполнить.В апреле этого года Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета КНР совместно обнародовали ряд руководящих принципов по активизации работы по сохранению и публикации древних книг. В нем подчеркивалось, что древние книги имеют важное значение для усилий Китая по сохранению своих культурных традиций, воспитанию духа китайской нации и укреплению ее культурной мощи.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823352842.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, книги