https://ria.ru/20221012/kitay-1823405773.html
В Китае обнародован план работы по охране древних книг
В Китае обнародован план работы по охране древних книг - РИА Новости, 12.10.2022
В Китае обнародован план работы по охране древних книг
В Китае опубликован план работы по охране древних книг. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:33
2022-10-12T15:33
2022-10-12T15:33
россия-китай: главное
китай
книги
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае опубликован план работы по охране древних книг.План, составленный национальной руководящей группой, отвечающей за классификацию и публикацию старинных книг, послужит руководством для соответствующей работы компетентных ведомств страны в период с 2021 года по 2035 год.План состоит из 10 разделов, посвященных различным аспектам развития дела по охране древних книг, включая, их охрану, исследование, публикацию, оцифровку и продвижение. В нем также перечислены 40 соответствующих крупных проектов и задач, которые необходимо выполнить.В апреле этого года Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета КНР совместно обнародовали ряд руководящих принципов по активизации работы по сохранению и публикации древних книг. В нем подчеркивалось, что древние книги имеют важное значение для усилий Китая по сохранению своих культурных традиций, воспитанию духа китайской нации и укреплению ее культурной мощи.
https://ria.ru/20221012/kitay-1823352842.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, книги
Россия-Китай: Главное, Китай, Книги
МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Китае опубликован план работы по охране древних книг.
План, составленный национальной руководящей группой, отвечающей за классификацию и публикацию старинных книг, послужит руководством для соответствующей работы компетентных ведомств страны в период с 2021 года по 2035 год.
План состоит из 10 разделов, посвященных различным аспектам развития дела по охране древних книг, включая, их охрану, исследование, публикацию, оцифровку и продвижение. В нем также перечислены 40 соответствующих крупных проектов и задач, которые необходимо выполнить.
В апреле этого года Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета КНР совместно обнародовали ряд руководящих принципов по активизации работы по сохранению и публикации древних книг. В нем подчеркивалось, что древние книги имеют важное значение для усилий Китая
по сохранению своих культурных традиций, воспитанию духа китайской нации и укреплению ее культурной мощи.