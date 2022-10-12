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В Китае обнародован план работы по охране древних книг - РИА Новости, 12.10.2022
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В Китае обнародован план работы по охране древних книг
В Китае обнародован план работы по охране древних книг - РИА Новости, 12.10.2022
В Китае обнародован план работы по охране древних книг
В Китае опубликован план работы по охране древних книг. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:33
2022-10-12T15:33
россия-китай: главное
китай
книги
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае опубликован план работы по охране древних книг.План, составленный национальной руководящей группой, отвечающей за классификацию и публикацию старинных книг, послужит руководством для соответствующей работы компетентных ведомств страны в период с 2021 года по 2035 год.План состоит из 10 разделов, посвященных различным аспектам развития дела по охране древних книг, включая, их охрану, исследование, публикацию, оцифровку и продвижение. В нем также перечислены 40 соответствующих крупных проектов и задач, которые необходимо выполнить.В апреле этого года Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета КНР совместно обнародовали ряд руководящих принципов по активизации работы по сохранению и публикации древних книг. В нем подчеркивалось, что древние книги имеют важное значение для усилий Китая по сохранению своих культурных традиций, воспитанию духа китайской нации и укреплению ее культурной мощи.
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китай, книги
Россия-Китай: Главное, Китай, Книги
15:33 12.10.2022
 

В Китае обнародован план работы по охране древних книг

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПекинский антикварный рынок
Пекинский антикварный рынок - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пекинский антикварный рынок
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае опубликован план работы по охране древних книг.
План, составленный национальной руководящей группой, отвечающей за классификацию и публикацию старинных книг, послужит руководством для соответствующей работы компетентных ведомств страны в период с 2021 года по 2035 год.
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План состоит из 10 разделов, посвященных различным аспектам развития дела по охране древних книг, включая, их охрану, исследование, публикацию, оцифровку и продвижение. В нем также перечислены 40 соответствующих крупных проектов и задач, которые необходимо выполнить.
В апреле этого года Канцелярия ЦК КПК и Канцелярия Госсовета КНР совместно обнародовали ряд руководящих принципов по активизации работы по сохранению и публикации древних книг. В нем подчеркивалось, что древние книги имеют важное значение для усилий Китая по сохранению своих культурных традиций, воспитанию духа китайской нации и укреплению ее культурной мощи.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайКниги
 
 
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