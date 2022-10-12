https://ria.ru/20221012/kitay-1823352842.html

Система профобразования в Китае насчитывает более 11 тысяч училищ

Система профобразования в Китае насчитывает более 11 тысяч училищ - РИА Новости, 12.10.2022

Система профобразования в Китае насчитывает более 11 тысяч училищ

В последние годы реструктуризация экономики Китая и модернизация промышленности привели к увеличению спроса на владеющих техническими навыками специалистов во... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:17

2022-10-12T14:17

2022-10-12T14:17

россия-китай: главное

си цзиньпин

китай

образование

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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние годы реструктуризация экономики Китая и модернизация промышленности привели к увеличению спроса на владеющих техническими навыками специалистов во всех отраслях. В августе текущего года в поздравительном письме, адресованном Всемирной конференции по вопросам развития профессионально-технического образования, Си Цзиньпин отметил: "Профессиональное образование имеет важное значение для стимулирования занятости и предпринимательства, оказания помощи социально-экономическому развитию и улучшения благосостояния народа".К настоящему времени в Китае создана крупнейшая в мире система современного профессионального образования, насчитывающая 11,2 тысячи профессиональных училищ, в которых обучаются более 29,15 миллиона человек. Учебные заведения среднего и высшего профессионального образования ежегодно готовят около 10 миллионов специалистов.Изначально основой китайского профессионального образования было среднее профессиональное образование. Впоследствии появилось высшее специальное профессиональное образование. В течение последних лет было внедрено профессиональное образование с присвоением степени бакалавра и магистра. К настоящему времени сформировалась многоуровневая интегрированная модель подготовки специалистов. Некоторые учебные заведения среднего и высшего специального образования, а также университеты, присваивающие степень бакалавра, смогли "проломить стену" профессионального образования путем взаимного выбора учебных дисциплин и взаимного признания учебных баллов, благодаря чему для субъектов рынка было подготовлено большое количество высококвалифицированных работников.Китай активно внедряет интеграцию промышленности и образования, а также сотрудничество между вузами и предприятиями. Профессиональное образование неразрывно связано с потребностями промышленности и предприятий. В стране создано более 3000 предприятий, где производственный процесс интегрирован в образование. Профессиональные училища и предприятия совместно создали 24,9 тысячи баз для прохождения практики и стажировки. В профессиональном образовании предприятия также играют важную роль. Согласно новому изданию "Закона о профессиональном образовании Китая", который вступил в силу в мае текущего года, государство поощряет организацию обучения предприятиями, развитие профессионального образования, участие в разработке учебных пособий для профессионального образования. Предприятия могут создавать штатные должности профессионального образования, а также должности, занимаемые по совместительству. Кроме того, предприятиям, принимающим активное участие в профессиональном образовании, могут быть присуждены награды, предоставлены налоговые льготы и тому подобное. Информация о развитии профессионального образования предприятиями включается в доклад о социальной ответственности предприятий.В целях адаптации к реструктуризации экономики и модернизации предприятий Китай своевременно вносит изменения в специальности профессионального образования, устанавливает связи с новой экономикой, новыми методами управления, новыми технологиями, стимулирует совершенствование специальностей и цифровизацию. В начале сентября министерство образования КНР опубликовало новую версию "Краткого описания специальностей профессионального образования", охватившую 1349 специальностей. За последние 10 лет 108 специальностей выведено из системы образования, а 1007 специальностей – модернизированы и дополнены. Таким образом, масштаб обновления превысил 70%. Статистика исследований показывает, что в современной промышленности, в новых отраслях промышленности стратегического характера и в современной сфере услуг более 70% новых работников - выпускники профессиональных учебных заведений.Благодаря профессиональному образованию, в Китае подготовлено множество квалифицированных специалистов. Государство оказывает им поддержку в трудоустройстве и предпринимательстве с опорой на профессиональные навыки, в изменении собственных судеб и судеб их семей, а также в создании лучшей жизни.В 2019 году на проходившем в Казани 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills китайские участники завоевали 16 золотых, 14 серебряных и 5 бронзовых медалей, а также 17 премий за профессионализм. В зачете золотых медалей, общем медальном зачете, а также в командном зачете Китай занял 1-е место. На международных соревнованиях молодые люди из Китая продемонстрировали превосходные профессиональные навыки. Благодаря отточенному мастерству, они непрерывно повышают качество китайских товаров и обслуживания в своих сферах деятельности, содействуя осуществлению качественного перехода от "сделано в Китае" к "создано в Китае".Китай укрепляет международное сотрудничество в области профессионального образования, а также делится опытом в данной сфере. К настоящему времени Китай установил прочные контакты более, чем с 70 странами и международными организациями. Более 400 китайских учебных заведений развивают сотрудничество в области образования с зарубежными учебными заведениями. Для получения профессионального образования в Китай приехали более 17 тысяч иностранных студентов. Вместе с тем, в развивающихся странах Китай продвигает проект "Мастерская имени Лу Баня", в рамках которого местная молодежь получает возможность пройти обучение и развить профессиональные навыки. С момента открытия в Таиланде первой "Мастерской имени Лу Баня" в 2016 году Китай построил уже 20 таких мастерских в 19 странах. В целях оказания помощи в трудоустройстве местных жителей и в экономическом развитии регионов, в ключевых отраслях, таких как смарт-технологии, альтернативные источники энергии и новые материалы, передовое производство, эксплуатация железных дорог в соответствии с потребностями промышленности стран-партнеров было создано 49 специальностей в 14 категориях, среди которых промышленные роботы, аддитивное производство, альтернативные источники энергии, облачные вычисления, интернет вещей и другие.

https://ria.ru/20221011/kniga-1823077631.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

си цзиньпин, китай, образование