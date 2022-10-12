"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново
Первый объект фестиваля встречает нас на вокзале. Это работа Дмитрия Каварги "Ивановское вещество", посвященная истории края.
Первый объект фестиваля встречает нас на вокзале. Это работа Дмитрия Каварги "Ивановское вещество", посвященная истории края.
Масштабная инсталляция подвешена под самым потолком.
В скульптуре соединяются образы ткачества, текстильной промышленности и человеческого тела.
В скульптуре соединяются образы ткачества, текстильной промышленности и человеческого тела.
Эффектнее всего композиция выглядит в темное время суток. Подсветка окрашивает ее в разные цвета и оставляет причудливые тени на стенах – арт-объект будто "врастает" ими в здание зала и сам город.
Эффектнее всего композиция выглядит в темное время суток. Подсветка окрашивает ее в разные цвета и оставляет причудливые тени на стенах – арт-объект будто "врастает" ими в здание зала и сам город.
Выставка HOMO FABER ("Человек конструирующий") в Музейно-выставочном центре Иваново – центральное событие фестиваля. По словам куратора Алисы Савицкой, из 150 заявок на участие было отобрано четыре художника, чьи работы оказались созвучны пространству города.
Выставка HOMO FABER ("Человек конструирующий") в Музейно-выставочном центре Иваново – центральное событие фестиваля. По словам куратора Алисы Савицкой, из 150 заявок на участие было отобрано четыре художника, чьи работы оказались созвучны пространству города.
"Сильный каркас в любой среде" (слева) – произведение Валерия и Юлии Казасов. Оно отсылает к краснокирпичным фасадам знаменитых конструктивистских зданий Иваново. Арт-объект Кирилла Пискунова "Разумное" – коллажи на афишных тумбах как знак столкновения искусства и повседневности.
"Сильный каркас в любой среде" (слева) – произведение Валерия и Юлии Казасов. Оно отсылает к краснокирпичным фасадам знаменитых конструктивистских зданий Иваново. Арт-объект Кирилла Пискунова "Разумное" – коллажи на афишных тумбах как знак столкновения искусства и повседневности.
Художник Сергей Потеряев представил видеоарт "Звуковой ландшафт. Ивановская симфония". Для этого он изучил звучание города и с помощью компьютерных программ, превратил шумы и помехи в визуальные эффекты.
Художник Сергей Потеряев представил видеоарт "Звуковой ландшафт. Ивановская симфония". Для этого он изучил звучание города и с помощью компьютерных программ, превратил шумы и помехи в визуальные эффекты.
Евгений Стрелков представил на выставке альбом "Антикаскад" – размышления о Волге в духе Альбрехта Дюрера. Рядом – шкаф с авторской подборкой книг.
Евгений Стрелков представил на выставке альбом "Антикаскад" – размышления о Волге в духе Альбрехта Дюрера. Рядом – шкаф с авторской подборкой книг.
"Техногенез: хромофаза" – еще один проект Стрелкова. Он представляет воображаемую флору и фауну, которые возникают благодаря человеческим механизмам.
"Техногенез: хромофаза" – еще один проект Стрелкова. Он представляет воображаемую флору и фауну, которые возникают благодаря человеческим механизмам.
На девяти полотнах "Техногенеза" – изображения кранов, которые приобрели очертания насекомых.
На девяти полотнах "Техногенеза" – изображения кранов, которые приобрели очертания насекомых.
В проекте "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" принимают участие все жители: приносят фото своих близких, которые работали на знаменитых местных ткацких фабриках, и прикалывают их к белой ткани.
В проекте "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" принимают участие все жители: приносят фото своих близких, которые работали на знаменитых местных ткацких фабриках, и прикалывают их к белой ткани.
Современные художники не могут не задействовать в творчестве причудливые узоры ивановской ткани – и создают свои орнаменты, связанные с культурой нашего времени.
Современные художники не могут не задействовать в творчестве причудливые узоры ивановской ткани – и создают свои орнаменты, связанные с культурой нашего времени.
Элементы культовых "Звездных войн", символы советского освоения космоса: ракеты, астронавты, космические скафандры и зонды, НЛО приходят на традиционный локальный текстиль благодаря современному искусству.
Элементы культовых "Звездных войн", символы советского освоения космоса: ракеты, астронавты, космические скафандры и зонды, НЛО приходят на традиционный локальный текстиль благодаря современному искусству.
Для проекта "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" были созданы специальные печати, которыми рисунок наносится на материю. На выставке можно увидеть одну из них – в окружении старинных инструментов для оттисков.
Для проекта "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" были созданы специальные печати, которыми рисунок наносится на материю. На выставке можно увидеть одну из них – в окружении старинных инструментов для оттисков.
Еще одной площадкой фестиваля стал открывшийся в этом году центр "Артерия". До 19 октября в нем проходит выставка "Чистые формы". Один из его участников – Александр Лефлер с серией "В промежутках" про очарование урбанистических пейзажей.
Еще одной площадкой фестиваля стал открывшийся в этом году центр "Артерия". До 19 октября в нем проходит выставка "Чистые формы". Один из его участников – Александр Лефлер с серией "В промежутках" про очарование урбанистических пейзажей.
Один из участников – Александр Макушин. В каждой фотографии он зашифровывает реальные картины направления "супрематизм" и отсылает зрителя к работам Кандинского и Малевича.
Один из участников – Александр Макушин. В каждой фотографии он зашифровывает реальные картины направления "супрематизм" и отсылает зрителя к работам Кандинского и Малевича.
Денис Желтов в серии Neo-suprematism не просто обращается к Кандинскому – он рассказывает о впечатлениях своего детства: снеге, абстрактных картинах отца, о лего и русской зиме, о бесконечности окружающего пространства.
Денис Желтов в серии Neo-suprematism не просто обращается к Кандинскому – он рассказывает о впечатлениях своего детства: снеге, абстрактных картинах отца, о лего и русской зиме, о бесконечности окружающего пространства.