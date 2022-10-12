Рейтинг@Mail.ru
"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221012/ivanovo-1823091784.html
"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново
"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново - РИА Новости, 12.10.2022
"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново
Традиционный фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" в 2022 году представлен 50 событиями на главных культурных площадках Иваново. РИА... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:45
2022-10-12T05:30
фото - культура
культура
иваново
фото
куда сходить
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823079525_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_24d37994f4c09ae83206a65738c714b8.jpg
ИВАНОВО, 12 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Традиционный фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" в 2022 году представлен 50 событиями на главных культурных площадках Иваново. РИА Новости показывает ключевые и самые яркие экспонаты этого года.
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823079525_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_58ba058ba48a9d9f4c01cc46d82de73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото - культура, иваново, фото, куда сходить
Фото - Культура, Культура, Иваново, Фото, куда сходить
04:45 12.10.2022 (обновлено: 05:30 12.10.2022)
 

"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново

Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 12 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Традиционный фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" в 2022 году представлен 50 событиями на главных культурных площадках Иваново. РИА Новости показывает ключевые и самые яркие экспонаты этого года.
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Первый объект фестиваля встречает нас на вокзале. Это работа Дмитрия Каварги "Ивановское вещество", посвященная истории края.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
1 из 17

Первый объект фестиваля встречает нас на вокзале. Это работа Дмитрия Каварги "Ивановское вещество", посвященная истории края.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Масштабная инсталляция подвешена под самым потолком.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
2 из 17

Масштабная инсталляция подвешена под самым потолком.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

В скульптуре соединяются образы ткачества, текстильной промышленности и человеческого тела.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
3 из 17

В скульптуре соединяются образы ткачества, текстильной промышленности и человеческого тела.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Эффектнее всего композиция выглядит в темное время суток. Подсветка окрашивает ее в разные цвета и оставляет причудливые тени на стенах – арт-объект будто "врастает" ими в здание зала и сам город.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
4 из 17

Эффектнее всего композиция выглядит в темное время суток. Подсветка окрашивает ее в разные цвета и оставляет причудливые тени на стенах – арт-объект будто "врастает" ими в здание зала и сам город.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Выставка HOMO FABER ("Человек конструирующий") в Музейно-выставочном центре Иваново – центральное событие фестиваля. По словам куратора Алисы Савицкой, из 150 заявок на участие было отобрано четыре художника, чьи работы оказались созвучны пространству города.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
5 из 17

Выставка HOMO FABER ("Человек конструирующий") в Музейно-выставочном центре Иваново – центральное событие фестиваля. По словам куратора Алисы Савицкой, из 150 заявок на участие было отобрано четыре художника, чьи работы оказались созвучны пространству города.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Сильный каркас в любой среде" (слева) – произведение Валерия и Юлии Казасов. Оно отсылает к краснокирпичным фасадам знаменитых конструктивистских зданий Иваново. Арт-объект Кирилла Пискунова "Разумное" – коллажи на афишных тумбах как знак столкновения искусства и повседневности.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
6 из 17

"Сильный каркас в любой среде" (слева) – произведение Валерия и Юлии Казасов. Оно отсылает к краснокирпичным фасадам знаменитых конструктивистских зданий Иваново. Арт-объект Кирилла Пискунова "Разумное" – коллажи на афишных тумбах как знак столкновения искусства и повседневности.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Художник Сергей Потеряев представил видеоарт "Звуковой ландшафт. Ивановская симфония". Для этого он изучил звучание города и с помощью компьютерных программ, превратил шумы и помехи в визуальные эффекты.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
7 из 17

Художник Сергей Потеряев представил видеоарт "Звуковой ландшафт. Ивановская симфония". Для этого он изучил звучание города и с помощью компьютерных программ, превратил шумы и помехи в визуальные эффекты.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Евгений Стрелков представил на выставке альбом "Антикаскад" – размышления о Волге в духе Альбрехта Дюрера. Рядом – шкаф с авторской подборкой книг.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
8 из 17

Евгений Стрелков представил на выставке альбом "Антикаскад" – размышления о Волге в духе Альбрехта Дюрера. Рядом – шкаф с авторской подборкой книг.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

"Техногенез: хромофаза" – еще один проект Стрелкова. Он представляет воображаемую флору и фауну, которые возникают благодаря человеческим механизмам.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
9 из 17

"Техногенез: хромофаза" – еще один проект Стрелкова. Он представляет воображаемую флору и фауну, которые возникают благодаря человеческим механизмам.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

На девяти полотнах "Техногенеза" – изображения кранов, которые приобрели очертания насекомых.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
10 из 17

На девяти полотнах "Техногенеза" – изображения кранов, которые приобрели очертания насекомых.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

В проекте "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" принимают участие все жители: приносят фото своих близких, которые работали на знаменитых местных ткацких фабриках, и прикалывают их к белой ткани.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
11 из 17

В проекте "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" принимают участие все жители: приносят фото своих близких, которые работали на знаменитых местных ткацких фабриках, и прикалывают их к белой ткани.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Современные художники не могут не задействовать в творчестве причудливые узоры ивановской ткани – и создают свои орнаменты, связанные с культурой нашего времени.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
12 из 17

Современные художники не могут не задействовать в творчестве причудливые узоры ивановской ткани – и создают свои орнаменты, связанные с культурой нашего времени.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Элементы культовых "Звездных войн", символы советского освоения космоса: ракеты, астронавты, космические скафандры и зонды, НЛО приходят на традиционный локальный текстиль благодаря современному искусству.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
13 из 17

Элементы культовых "Звездных войн", символы советского освоения космоса: ракеты, астронавты, космические скафандры и зонды, НЛО приходят на традиционный локальный текстиль благодаря современному искусству.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Для проекта "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" были созданы специальные печати, которыми рисунок наносится на материю. На выставке можно увидеть одну из них – в окружении старинных инструментов для оттисков.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
14 из 17

Для проекта "Ускользающий паттерн физической жизни на ткани неумолимого времени" были созданы специальные печати, которыми рисунок наносится на материю. На выставке можно увидеть одну из них – в окружении старинных инструментов для оттисков.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Еще одной площадкой фестиваля стал открывшийся в этом году центр "Артерия". До 19 октября в нем проходит выставка "Чистые формы". Один из его участников – Александр Лефлер с серией "В промежутках" про очарование урбанистических пейзажей.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
15 из 17

Еще одной площадкой фестиваля стал открывшийся в этом году центр "Артерия". До 19 октября в нем проходит выставка "Чистые формы". Один из его участников – Александр Лефлер с серией "В промежутках" про очарование урбанистических пейзажей.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Один из участников – Александр Макушин. В каждой фотографии он зашифровывает реальные картины направления "супрематизм" и отсылает зрителя к работам Кандинского и Малевича.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
16 из 17

Один из участников – Александр Макушин. В каждой фотографии он зашифровывает реальные картины направления "супрематизм" и отсылает зрителя к работам Кандинского и Малевича.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
© РИА Новости / Татьяна Рыжкова

Денис Желтов в серии Neo-suprematism не просто обращается к Кандинскому – он рассказывает о впечатлениях своего детства: снеге, абстрактных картинах отца, о лего и русской зиме, о бесконечности окружающего пространства.

Фестиваль Первая фабрика авангарда
17 из 17

Денис Желтов в серии Neo-suprematism не просто обращается к Кандинскому – он рассказывает о впечатлениях своего детства: снеге, абстрактных картинах отца, о лего и русской зиме, о бесконечности окружающего пространства.

© РИА Новости / Татьяна Рыжкова
 
КультураФото - КультураИвановоФотокуда сходить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала