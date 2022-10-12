https://ria.ru/20221012/ivanovo-1823091784.html

"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново

"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново - РИА Новости, 12.10.2022

"Первая фабрика авангарда": что посмотреть на фестивале в Иваново

Традиционный фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" в 2022 году представлен 50 событиями на главных культурных площадках Иваново. РИА... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:45

2022-10-12T04:45

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ИВАНОВО, 12 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Традиционный фестиваль современного искусства "Первая фабрика авангарда" в 2022 году представлен 50 событиями на главных культурных площадках Иваново. РИА Новости показывает ключевые и самые яркие экспонаты этого года.

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2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

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