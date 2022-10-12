14:01 12.10.2022 (обновлено: 14:13 12.10.2022)
Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока"
Путин: ремонт "Северного потока" будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенные условия", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
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Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.