https://ria.ru/20221012/gazoprovod-1823366941.html

Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока"

Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока" - РИА Новости, 12.10.2022

Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока"

Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, заявил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:01

2022-10-12T14:01

2022-10-12T14:13

экономика

северный поток

владимир путин

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенные условия", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, северный поток, владимир путин, авария на "северных потоках", северный поток — 2, россия