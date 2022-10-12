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Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока" - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока"
Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока" - РИА Новости, 12.10.2022
Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока"
Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, заявил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:01
2022-10-12T14:13
экономика
северный поток
владимир путин
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин."Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенные условия", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html
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экономика, северный поток, владимир путин, авария на "северных потоках", северный поток — 2, россия
Экономика, Северный поток, Владимир Путин, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Россия
14:01 12.10.2022 (обновлено: 14:13 12.10.2022)
 
Путин высказался насчет ремонта поврежденных ниток "Северного потока"

Путин: ремонт "Северного потока" будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отремонтировать нитки "Северного потока" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря, подорванные, конечно, возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономической обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов. Это первостепенные условия", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:48
Запад нашел виновного во взрывах на "Северных потоках"
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"
 
ЭкономикаСеверный потокВладимир ПутинАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2Россия
 
 
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